John Boyega fait le point sur Attack the Block 2 et révèle qu’il co-écrit un film

John Boyega a récemment fait la une des journaux pour avoir refusé de retourner à la Guerres des étoiles franchise étant donné qu’il n’avait pas la meilleure expérience avec les producteurs et une minorité vocale de fans. Boyega n’est pas non plus intéressé à rejoindre l’univers cinématographique Marvel pour le moment car il souhaite explorer de « nouvelles idées ». Cependant, il y a un rôle que Boyega envisage de revisiter à l’avenir : Moïse du hit culte de 2011 Attaquez le Bloc.

Attaquez le bloc était le film d’évasion de John Boyega et a ouvert la voie à son casting dans JJ Abrams Star Wars : Le Réveil de la Force. Écrit et réalisé par Joe Cornish, Attaquez le bloc a suivi un gang de rue d’adolescents qui s’associent à leur victime d’agression (jouée par Jodie Whittaker) pour défendre leur quartier contre les envahisseurs extraterrestres. Attaquez le bloc n’a pas été un grand succès au box-office, ne rapportant que 6,2 millions de dollars contre un budget de 13 millions de dollars, mais le film a été un succès critique et est souvent classé parmi les meilleurs films de science-fiction et d’horreur de la décennie.

Joe Cornish et John Boyega ont confirmé l’année dernière qu’ils avaient commencé à travailler sur Attaquez le Bloc 2, et la suite tant attendue semble se rapprocher de la réalité. Dans une récente interview avec Collider, Boyega a offert plus de détails sur Attaquez les Block 2 complot et a révélé qu’il co-écrit le film avec Cornish.

« Ce processus a été fantastique. L’histoire a en fait été présentée par moi-même et Joe Cornish. Nous avons beaucoup collaboré pour créer une histoire qui a du sens pour Moïse et les autres personnages, et les nouveaux personnages qui apparaîtront dans la suite. aussi. Et puis, aussi, il y a différentes perspectives dans l’écriture, avec Joe ayant sa perspective et moi ayant la mienne. Londres a tellement changé, de tant de manières différentes, au fil des ans depuis le premier film. Nous essayons juste pour nous assurer que nous explorons tout cela, tout en apportant une toute autre ambiance à ce premier film fou que nous avons fait. »

John Boyega a également offert une mise à jour sur la date de production potentielle de Attaquez le bloc 2taquinant que l’annonce officielle est à l’horizon.

« Nous sommes assez proches. Nous y arrivons. Évidemment, nous ne voulons pas donner de dates à qui que ce soit parce que nous voulons nous occuper du processus créatif. Nous avons la colonne vertébrale principale de l’histoire, mais nous sommes toujours dans le labo, juste pour s’assurer que l’histoire est juste. L’histoire est primordiale. Mais ce ne sera pas trop long. Je leur ai donné la batterie pour accélérer le processus. J’espère que bientôt, nous aurons une annonce pour savoir quand nous ‘ll être autour de Londres, messin ‘trucs. «

Attaquez le bloc 2 Sera bien différent du premier film

Attaquez le bloc s’est terminé avec l’arrestation de Moïse et des membres survivants de son gang pour les morts et la destruction autour de leur bloc. Cependant, les habitants connaissaient la vérité et ont applaudi les enfants héroïques lorsque la police les a emmenés. Boyega a confirmé que Attaquez le bloc 2 présentera des versions plus anciennes des personnages et que le film sera un mélange de différentes perspectives. Cependant, il n’a pas révélé si Moïse était effectivement allé en prison ou non. « Il s’agit maintenant de vieillir légèrement le personnage et de voir où il en est maintenant », a déclaré le Britannique de 30 ans.

Avec un peu de chance, Attaquez le bloc 2 sera à la hauteur de l’originalité, de l’ambition et du commentaire social qui ont rendu le premier film si pertinent encore aujourd’hui. En attendant, assurez-vous de vérifier John Boyega dans le thriller à venir Rupturebasé sur l’histoire vraie déchirante de l’ancien Marine Brian Brown-Easley. Rupture sortira en salles le 26 août 2022.