John Boyega était ravi de voir ‘His Guy’ Vader dans Obi-Wan Kenobi

Obi Wan Kenobile dernier en ligne d’originaux Disney + situé dans le La saga de la guerre des étoilesa suscité une réponse brillante de la part des fans, qui ont adoré l’événement en six épisodes induit par la nostalgie qui nous a ramenés aux films précédents.

La série a peut-être reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais les fans l’adorent, en particulier pour la façon dont elle les a réintroduits dans leurs personnages préférés des préquelles – et il s’avère que cela inclut également Les suites de Star Wars l’acteur John Boyega.

John Boyega est récemment apparu à la première du dernier film d’horreur de Jordan Peele, Non. L’enveloppe a demandé à Boyega ses opinions sur Star Wars : Obi Wan Kenobi s’il l’avait vu. Boyega a confirmé qu’en dépit d’être occupé par son emploi du temps, il a pris le temps de regarder l’émission. Il a dit,

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, je les ai regardés ! Oh oui, je les ai regardés le premier jour de leur sortie.

Interrogé sur son opinion sur l’émission, John Boyega a déclaré que Hayden Christensen avait fait la meilleure partie de la série pour lui. Louant l’acteur et la façon dont son personnage a pris forme dans la série, il a déclaré:

Je pense que c’était amusant, c’était bon de voir Ewan [McGregor]. C’était bon de voir, vous savez, notre gars Anakin – enfin, mon gars Anakin, MON gars, de retour. Pour lui, avoir plus de nuances et avoir plus d’histoire aussi, c’était juste, pour moi, juste phénoménal juste pour voir.

John Boyega a rejoint la franchise en tant que soldat d’assaut devenu combattant de la résistance Finn / F-2187 en Star Wars épisode VII : Le Réveil de la Force. Il a ensuite repris son rôle dans les deux suites, où son arc de personnage était l’un des aspects centraux au fur et à mesure que l’histoire progressait. Pour l’instant, il n’y a aucune indication sur le retour de John Boyega ou de tout autre membre de la distribution dans la franchise dans les suites et retombées prévues du La saga de la guerre des étoiles. Mais ce serait bien de voir où va Finn après avoir été un combattant de la résistance à l’avenir.

Obi Wan Kenobi Le succès est dû à des fans comme Boyega

Boyega a souligné ses sentiments en voyant ses personnages préférés à l’écran et comment leur relation s’est déroulée dans ce nouveau segment de franchise. Et cela a été le cas pour beaucoup de fans.

Le point culminant de la série était le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador dans la série, où il a pu dépeindre le personnage à la fois en tant que Dark Vador et Anakin Skywalker. Le combat final entre Obi-Wan et Vader a apporté au personnage de Vader un soutien important et substantiel, se concentrant sur son conflit intérieur pour se venger de son ancien maître et étendre l’Empire sous l’empereur Palpatine.

Christensen s’est sans aucun doute surpassé dans cette séquence où il a son masque déchiré en deux, le forçant à affronter à nouveau Obi-Wan en tant qu’Anakin. La tentative de l’émission de combler les lacunes entre les préquelles et les suites a encore renforcé les deux séries séparées par des années.

Bien que les critiques aient été mitigées, le cœur nostalgique de la série a trouvé un écho auprès de nombreux fans, dont John Boyega. Il n’est pas prévu de faire de l’émission une saison 2 car elle était censée être une mini-série, mais qui sait quelles seront les futures aventures de Guerres des étoiles peut surprendre le public.