John Boyega et Joe Cornish de retour pour plus d’attaques contre le bloc

Dix ans après que l’original ait aidé à lancer la carrière de John Boyega, il fait équipe avec le réalisateur Joe Cornish pour Attaquez le bloc 2!

Il y a eu des grondements depuis quelques années maintenant, mais aujourd’hui, on apprend (via Deadline) que Joe Cornish et John Boyega sont de retour ensemble pour Attaquez le bloc 2. Cornish va à nouveau écrire et diriger la suite, Boyega jouant à nouveau le rôle de Moïse.

Dans le premier film, Moïse et ses amis ont dû travailler ensemble pour aider à repousser une invasion extraterrestre. Bien que le film n’ait pas fait de gros chiffres au box-office, c’était un chouchou critique et a depuis atteint le statut de culte. En tant que tel, c’est une très bonne nouvelle.

Aucun mot sur la date de sortie ou quoi que ce soit d’autre pour le moment, mais il est difficile de battre cette nouvelle suite passionnante en général.