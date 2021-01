John Boyega dit que les films de franchise à succès ne sont que des prisons de luxe pour les acteurs

L’acteur John Boyega a beaucoup fait les manchettes depuis un an. De prendre un rôle de premier plan dans la conversation sur les inégalités raciales à faire la lumière sur ses mauvais traitements aux mains de Guerres des étoiles les fans et le studio lui-même, John Boyega n’a pas hésité à aborder les aspects crasseux de la renommée hollywoodienne. Dans une récente période de questions-réponses pour sa prochaine série d’anthologies de films Petite hache, l’acteur est allé plus loin, comparant le fait de faire partie d’une grande franchise de cinéma à être dans une « prison de luxe ».

«Être dans une grande franchise, c’est un peu comme une prison de luxe parfois pour un acteur lorsque vous voulez faire autre chose. Parce que rappelez-vous, dans une franchise, vous travaillez sur un personnage pendant de nombreuses années, ce qui peut affamer vos autres muscles. Et en voulant être dans quelque chose où je savais que je jouerais un autre type de rôle, un autre type d’homme, puis sachant [Small Axe director] Steve [McQueen] à travers, nous faisons tous partie de la même industrie, donc j’avais entendu parler du style de réalisation de Steve, j’étais vraiment très curieux et excité d’avoir l’opportunité d’en faire partie de toute façon. Et quand ça s’est passé, j’étais à la télé comme « c’est mon moment ». «

Les commentaires de Boyega reflètent l’attitude de nombreux acteurs qui ont évité les rôles de franchise dans le passé. Selon les rapports, Joaquin Phoenix était en pourparlers pour jouer le rôle du docteur Strange dans le MCU, mais s’est éloigné du projet après qu’il est devenu clair qu’il devrait continuer à jouer le rôle de nombreux films, ce qui l’empêcherait de prendre d’autres projets. .

C’est une situation curieuse pour les acteurs de se retrouver. La grande majorité des acteurs à Hollywood vivent chèque de paie en chèque de paie, prenant un peu part à n’importe quel projet dans l’espoir d’être découverts. Lorsque la célébrité vient appeler, les mêmes acteurs se retrouvent souvent enfermés dans une niche spécifique et jouent encore et encore le même type de rôle, ce qui peut devenir créativement insatisfaisant.

C’est pour cette raison même que David Schwimmer a souvent admis avoir du ressentiment envers la renommée qu’il a acquise en faisant copains puisque les seuls rôles qu’il a eu après cela pendant une longue période étaient des personnages de type « Ross ». De toute évidence, Boyega avait peur que la même chose se produise si le public ne le considérait que comme Finn de Star Wars.

Pourtant, l’acteur n’a pas complètement tourné le dos aux films de franchise. Boyega répond fréquemment positivement au fanart partagé en ligne le castant dans diverses franchises, de Jason Todd à Homme chauve-souris à Green Lantern John Stewart. En fait, lorsque l’acteur Petite hache La co-star Letitia Wright a mentionné l’année dernière qu’il ferait un bon James Bond, la réponse de Boyega a été assez enthousiaste.

« Eh écoute. [With] Steve McQueen réalisant, faisons ceci. Nous pourrions leur montrer quelque chose de différent. Nous apportons toujours cette sophistication. Vous savez, James Bond doit être James Bond. Mais nous pourrions faire quelque chose avec ça. «

Sujets: Star Wars