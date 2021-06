John Boyega adorerait être le «nouveau» à Bridgerton

John Boyega est le jeune homme qui a volé nos cœurs en Attaquez le bloc, le thriller d’action de science-fiction 2010 d’Edgar Wright sur un gang d’adolescents du sud de Londres défendant leur quartier contre une invasion extraterrestre. Puis il a fait sensation dans un petit film intitulé Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force en tant que Finn, un ex-stormtrooper, qui doit rejoindre Han Solo et Chewbacca pour rechercher le seul espoir de rétablir la paix. Maintenant, il a les yeux rivés sur la romance et le drame dans la série télévisée à succès Netflix Bridgerton, qui se concentre sur la richesse, la luxure et la trahison dans le contexte de l’Angleterre de l’ère de la Régence, vue à travers les yeux de la puissante famille Bridgerton.

S’adressant à Regé-Jean Pagee lors d’une table ronde d’acteurs dramatiques THR, le Guerres des étoiles l’acteur a déclaré, en parlant du communiqué de presse précédent de Page, « J’essaie d’obtenir que Bridgerton homme d’argent. J’ai besoin de porter des collants, j’ai besoin d’être le nouveau gars là-bas… Mais, honnêtement, quelque chose comme ça. Donnez-moi un cheval et une charmante jeune fille et tout ça. »

Rege a répondu en plaisantant à propos de la série Netflix, indiquant qu’il n’avait peut-être pas reçu un très gros chèque de paie: « Dites-vous quoi, je vais avoir ça Guerres des étoiles de l’argent, vous pouvez avoir le Bridgerton de l’argent. »

La page a choqué les fans et Shonda Rhime aussi, lorsqu’il a confirmé qu’il ne reviendrait pas pour Bridgerton« Ce fut un plaisir absolu et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille – pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting incroyablement créatif et généreux, notre équipe, nos fans exceptionnels – tout a été au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et va continuer à grandir. »

Rhimes a partagé: « J’ai été vraiment choqué, car cela se produit généralement lorsque j’ai tué quelqu’un qui existe depuis un certain temps. Par exemple, nous ne l’avons pas tué, il est toujours en vie! »

« Je ne sais pas si je m’attendais à une telle explosion, étant donné que chaque livre est une romance différente. Quelle serait la suite de ce combo? Je veux dire, vraiment, que ferait Régé-Jean, vous savez quoi Je veux dire? Nous leur avons donné leur bonheur pour toujours! Et maintenant, nous avons ce prochain couple à venir. Alors oui, j’étais comme, whoa! »

Jusqu’à ce que nous puissions voir John Boyega dans ses collants, nous pouvons vérifier sa prochaine comédie policière, Singularité nue qui se concentre sur Casi (Boyega), un jeune défenseur public prometteur de New York dont l’idéalisme commence à se fissurer sous les injustices quotidiennes du système judiciaire même qu’il essaie de réparer. Doutant de tout ce pour quoi il a travaillé et voyant des signes de l’effondrement de l’univers tout autour de lui, il est entraîné dans un dangereux braquage de drogue à enjeux élevés par un ancien client imprévisible (Olivia Cooke) dans le but de battre le système brisé à son propre jeu. » Le film vient d’être vendu à Screen Media après l’avoir sorti du parc lors des festivals de cinéma. Il sortira en salles le 13 août 2021.

Et juste en aparté, Attaquez le bloc 2est en pré-production avec le retour de Joe Cornish pour l’écriture et la réalisation de la suite. Et John Boyega revenir en tant que Moïse ! Bruv!

Sujets : Bridgerton