John Barrowman «  humilié  » Doctor Who a changé la vie des homosexuels

Le pirate de l’espace omnisexuel préféré de tout le monde revient à Doctor Who (James Pardon / BBC)

En tant que capitaine Jack Harkness, l’agent du temps immortel omnisexuel, John Barrowman a flambé sur les écrans dans la reprise de 2005 de Docteur Who et n’a jamais regardé en arrière.

Quinze ans plus tard – en tête d’affiche de l’émission en spin-off Torchwood – Jack est de retour pour combattre les Daleks le jour du Nouvel An dans le spécial festif «Révolution des Daleks».

RoseActualités Zoom avec l’acteur, le chanteur et le présentateur de sa maison de Palm Springs pour parler de l’institution de science-fiction britannique.

RoseActualités: Avec toi étant Docteur Who la royauté était-ce un peu Norma Desmond pour vous quand vous êtes retourné sur le plateau?

John Barrowman: Comment osez-vous! Ce sont les images qui sont devenues petites! Oui, vous pourriez le décrire comme un moment de théâtre musical comme Norma Desmond revient à l’écran.

Pour que vous disiez cela, étant Docteur Who la royauté, c’est l’une des plus grandes distinctions et des plus belles choses que vous puissiez dire. Parce que même quand je l’ai fait la première fois, je n’ai jamais pensé que Jack deviendrait aussi populaire ou emblématique, comme il l’a fait au fait que ce personnage a littéralement changé ma vie.

Je ne peux aller nulle part sans que les gens me reconnaissent comme le capitaine Jack Harkness. Alors oui, c’était un moment Norma Desmond. Et putain, tu as volé ma ligne.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir fait partie de quelque chose qui, d’un point de vue queer, était en fait extrêmement progressiste, même en 2005?

Il était révolutionnaire. J’ai toujours essayé de vivre ma vie ouvertement, honnêtement et de ne pas m’excuser pour qui je suis. Je ne m’excuserai jamais d’être moi-même. Alors pour avoir un personnage écrit par Russell [T Davies] et l’équipe, et Steven Moffat qui a aidé à créer Jack dans l’épisode «The Empty Child»… Je ne pense pas que nous connaissions l’impact que cela allait avoir.

Cependant, Russell avait toujours dit: « Je veux juste le rendre sans excuse. » Et je voulais le jouer comme, et je dis ceci, s’il vous plaît ne le prenez pas mal, je voulais le jouer comme un héros qui ne se souciait pas de sa sexualité. C’était un héros qui ne se souciait pas de qui il tombait amoureux. D’une certaine manière, ce n’était pas spécifique au sexe. Nous avons toujours plaisanté en disant que le capitaine Jack irait avec n’importe qui avec un code postal. C’est ainsi que nous avons rendu les choses légères pour tout le monde.

Mais je me souviens du premier baiser, une publication était comme: «Oh, mon Dieu, c’est tellement choquant, il a embrassé le Docteur.«Les enfants s’en moquaient. Cela nous a donc montré que la jeune génération s’en fichait. Et la génération plus âgée était un peu bouleversée. Mais nous avons juste joué dessus.

Le nombre de personnes à qui j’ai parlé, qui sont maintenant de jeunes adultes, qui l’ont regardé quand ils étaient plus jeunes. Il y a maintenant les 20-30 ans qui étaient plus jeunes quand ils ont regardé la série. Et cela a eu un impact énorme pour les jeunes garçons et filles queer à cette époque, et en fait, aussi pour les jeunes garçons et filles transsexuels, cela a ouvert la porte pour réaliser que voici un homme qui est ouvertement gay, sans excuse, il joue un héros grande émission de télévision diffusée dans le monde entier. Et c’est joué par un homme ouvertement gay. Donc ça a tout changé. C’était en fait, si je peux dire, l’un des premiers rôles emblématiques positifs pour la communauté queer. Puis-je dire ça?

Vous êtes John Barrowman, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais vous avez raison, car cela n’a pas toujours été aussi positif.

Je me souviens avoir grandi moi-même quand j’ai regardé – et en fait, le remake de celui-ci, je n’ai pas encore regardé le film en entier parce que l’original ne me plaisait pas – Les garçons du groupe. Il s’agissait de beaucoup de gens en colère et amers qui ne s’aiment pas. Et je comprends que les temps étaient différents et les choses étaient différentes. Mais ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé.

Ce n’est pas ce que je suis en tant qu’homosexuel, je suis fier d’être gay et je ne veux pas changer, je ne voudrais jamais changer. Ce n’est pas un choix. Nous sommes nés de cette façon. Nous devons donc nous aimer et aimer ce que nous faisons, et aussi contribuer à avoir un impact. Et maintenant, il y a des rôles plus positifs et queer à la télévision. En tant que LGBTQ + ou LGBTQIA, la communauté, nous devons nous assurer que nous sommes toujours représentés non seulement de manière stéréotypée, car cela existe, mais aussi que nous sommes représentés comme ce que nous sommes. Et pas un stéréotype parce que cette existe. Nous devons donc nous assurer que tout est couvert dans ces aspects. C’est intéressant. Ne me lancez pas!

Quinze ans plus tard, les choses commencent à changer. Les gens sortent plus jeunes, réalisant qui ils sont. À l’époque où Jack est apparu pour la première fois, cela aurait été le début de la «normalisation» de ces choses pour beaucoup.

Correct. Et c’était un risque. C’était un risque de normaliser quelque chose que les gens pensaient toujours être mauvais, mauvais et faux.

Et ne vous méprenez pas. Il y a encore des gens qui pensent qu’aujourd’hui, je veux dire, notre président des États-Unis ou du Parti républicain, ils veulent nous retirer nos droits queer, et ils veulent nous enlever l’égalité du mariage. Alors immédiatement, mon mari et moi, qui avons été mariés dans deux pays – parce que nous devons l’être pour être légaux maintenant et que ce n’est pas reconnu partout – nous serions alors obligés de divorcer. Cela n’a donc aucun sens.

Mais ce que cela fait cependant, c’est que la jeune génération, cela les rend, encore une fois, c’est cet aspect sans excuse, ils ne vont pas le prendre. Ils vont sortir dans la rue et ils vont parler, ils vont protester, ils vont se présenter aux élections.

Regardez la Nouvelle-Zélande, l’un des plus grands cabinets LGBTQIA fabuleux, car nous sommes représentés. Nous commençons à être représentés ici au gouvernement ici, nous commençons à être représentés de plus en plus partout en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique, donc oui, cela a fait un changement. Cela a fait penser aux gens: «Je ne vais pas m’asseoir et laisser les gens me mettre de côté. Ils ont regardé les héros, le capitaine Jack et le docteur pour les aider à progresser dans le changement, et j’adore ça. Merci à la BBC de l’avoir fait, c’est ce que je dis!

Vous avez probablement eu des expériences avec des fans qui ont dit que le capitaine Jack les avait influencés?

Tout le temps. Je reçois tous les jours. Je dois envoyer des messages aux fans aujourd’hui. Vous savez, pendant que je suis en lock-out, pour maintenir la positivité. Donc, il y a des gens là-bas qui disent: «Je suis sorti comme queer, et vous m’avez aidé à le faire. J’ai maintenant 20 ans », ce genre de chose.

Il y a des gens qui disent qu’ils ont admiré Jack parce qu’il n’y avait aucune référence positive à regarder à la télévision pour eux lorsqu’ils étaient dans un ménage où on leur a dit qu’ils ne devaient pas être homosexuels.

Mark Shenton, qui est journaliste, a récemment publié quelque chose sur Instagram, que j’ai lu et auquel j’ai répondu, où son père a récemment dit: «Ma religion me dit que tu es maléfique et que tu es le plus méprisé». Je paraphrase, je ne dis pas exactement ce qu’il dit. Mais c’était horrible. Donc ça existe. Il y a donc des gens qui, chaque jour… Ce dont je me souviendrai toujours à propos de Jack, c’est que j’ai aidé à changer les choses, j’ai aidé à changer la vie des gens. Et cela me rend humble. Et cela me rend fier de savoir que j’ai aidé les gens à être eux-mêmes. C’est la chose la plus importante pour moi dans la vie.

Lorsque Mark a posté ce message de son père, ce fut un choc de réaliser que ce n’était pas quelque chose d’historique, mais envoyé ce mois-ci.

Droite? Mais c’est la chose, et c’est ce que nous ne devons jamais oublier en tant que communauté. C’est là-bas. Et nous ne devons pas – et je le dis aux jeunes, ne partez pas et ne pleurez pas dans un coin et ne vous excusez pas et dites: «Oh, ils m’ont blessé. Oh, j’ai tellement peur. Non, lève-toi et riposte. S’ils sont tellement fanatiques, racistes et ignorants qu’ils nous le diront dans une lettre ou à nos visages, levez-vous et dites-leur de les appeler pour qui ils sont. J’ai trouvé ça dégoûtant. Pour un père, parler à son fils de cette façon, peu importe ce que vous ressentez ou croyez, c’est du mal pur. Ouais. [Does a high kick]

En ce qui concerne Jack en tant que personnage, vous avez dit que vous reviendrez toujours en arrière. Est-ce quelque chose que vous aimeriez faire davantage?

Écoutez, je vais vous dire exactement ce que j’ai fait. J’ai eu une conversation avec [Doctor Who showrunner] Chris Chibnall. Quand nous avons fini, je suis allé au bureau et j’ai dit: «Si vous voulez que je revienne, je suis là. J’adorerais revenir. Et je suis resté là-dessus. Et c’est entièrement à eux.

Travailler avec le nouveau design de Daleks. Comment était-ce?

Je n’ai aucune idée de ce que vous parlez du nouveau design de Daleks. [Grins] Oh non. Je sais, je te détends. Pour moi, Jack, j’ai vu de nombreuses incarnations de Daleks, non? Et aussi en tant que John le fan de Docteur Who voir toutes ces incarnations de Daleks était juste… Je veux dire, ils ne cessent de changer et c’est la seule chose qui rend Daleks si mauvais, c’est qu’ils peuvent s’adapter, et ils peuvent changer et que l’écriture les garde frais.

Je ne vais pas le gâcher et dire comment [they return] parce que c’est une grande partie de l’histoire. Mais je dis toujours que John Barrowman en sait le plus sur Daleks, car j’en ai un dans ma cuisine. [Pans camera back to shows life-size black Dalek]

Bien sûr, vous le faites. Pourquoi pas toi?

Je l’ai acheté. C’était dans notre maison au Pays de Galles et il a été expédié ici en Californie. Mais j’ai acheté ça, j’ai dit à la production – c’était Russell [T Davies] et Julie Gardener – J’ai dit: «Je veux un Dalek.» Et Julie a dit: « Eh bien, laquelle? » J’ai dit: «J’en veux un qui a été Docteur Who et est aussi traversé dans Torchwood, Je le veux spécial. Alors ils ont mis un Torchwood «T» sur le devant, comme s’il avait été marqué par nous parce qu’il avait été capturé. Alors je l’ai acheté. Ça m’appartient. C’est à moi, je peux faire tout ce que je veux avec.

Vous n’avez pas fait de Katy Manning [former Doctor Who companion who posed naked with a Dalek for Girl Illustrated magazine in the 70s] avec encore, avez-vous?

Tel que? Je ne dis rien. Elle est aussi scandaleuse que moi! [Laughs] Je veux – en fait je pourrais le faire vers les vacances – sortir dans le Dalek dans les rues de Palm Springs et voir si quelqu’un le reconnaît et ne pas leur dire qui est à l’intérieur.

Nous sommes sûrs qu’il y aura des problèmes de santé et de sécurité à ce sujet …

C’est mon Dalek, je peux faire ce que je veux. [Shouts] Je fais ce que je veux! [Laughs]

Doctor Who: Revolution of the Daleks est sur BBC One, le 1er janvier à 18h45.