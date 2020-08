Johannes Oerding n’est pas d’humeur pour les concerts drive-in

02.08.2020 à 18h09

Johannes Oerding ne veut pas donner de concerts au volant. “Je n’associe rien de bon aux klaxons”, a-t-il déclaré à Hit Radio FFH.

Johannes Oerding ne veut pas donner de concerts au volant. “Je n’associe simplement rien de bon aux klaxons”, a-t-il déclaré à la station de radio Hit Radio FFH.

Oerding a besoin d’un contact direct avec le public

Le chanteur Johannes Oerding ne pense pas aux concerts dans le cinéma drive-in. Il n’était pas l’homme qu’il fallait pour cela, a déclaré dimanche le jeune homme de 38 ans à la radio privée Hit Radio FFH. «Je n’associe rien de bon aux cornes. J’ai besoin de la réaction du public.

Aussi intéressant:

Tendance au drive-in

En raison de la pandémie corona et de l’interdiction associée de concerts devant une grande foule, certains artistes sont récemment apparus dans des cinémas drive-in, où les règles de distance et d’hygiène peuvent être respectées. Parmi ceux-ci figuraient de nombreux collègues d’Oerding tels que Max Giesinger ou Nico Santos.

Heureux du temps mort

Pendant la crise de Corona, il était à la maison aussi souvent qu’au cours des six dernières années, révèle Oerding. «J’avais la tête claire. Je n’avais à aller nulle part. Cela a recommencé que ma mère a commencé à laver et à repasser mon linge sans qu’on me le demande.

Source: instagram.com

Vivre dans le parc

Début juin, l’amie de l’artiste Ina Müller annonçait via “Instagram”: “Enfin rejouez en live! Nous avons préparé quelque chose de petit, acoustique: nous donnons trois concerts dans le parc de la ville de Hambourg. Les 20, 21 et 22 août. Et le plus important: avec un public! Nous te voulons tellement! “

© dpa-infocom, dpa: 200802-99-13389 / 2, KT