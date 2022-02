Joey King réalise l’adaptation de « Uglies » pour Netflix

L’actrice Joey King Il s’est démarqué par ses performances dans divers films ces dernières années, démontrant une grande capacité à captiver le public. En plus de jouer des rôles principaux, King a commencé à bâtir sa carrière en tant que productrice, d’abord en tant que productrice exécutive sur les deux suites de « Le stand des baisers ».

Actuellement, l’actrice est également productrice de la mini-série, »Une étincelle de lumière », producteur lors de la prochaine première le 11 février, » L’entre-deux », coproducteur du prochain film »Camp » et en tant que producteur exécutif sur le film intitulé »La princesse ». Et cet héritage de productions ne fait que commencer, puisque Joey King travaille en tant que producteur sur l’adaptation très attendue du livre »Les laids ».

D’après le roman de Scott Westerfield, »Uglies » se concentre sur un monde où tous les gens sont considérés comme »laids », jusqu’à ce qu’ils aient le devoir de devenir quelqu’un de »joli » à l’âge de 16 ans. King, est chargé d’interpréter dans la bande de Tally Youngblood, une jeune fille qui est sur le point d’avoir 16 ans et qui a hâte de vivre la belle vie de « jolie fille », mais quand l’amie de Tally, Shay, s’enfuit pour éviter de se faire opérer, Tally est obligée de choisir entre donner élever son amie ou ne jamais devenir elle-même une jolie personne.

« J’ai essayé de faire ce film pendant des années. Je suis obsedée. J’ai essayé d’obtenir les droits du livre pendant si longtemps et ils n’étaient tout simplement pas disponibles alors je les ai eus ! Je les ai eues et puis je me suis dit: ‘Hey Netflix, tu veux faire ça avec moi?’ Et ils ont dit : ‘Oui !’ Et il a fallu beaucoup de temps pour que ça décolle », a expliqué l’actrice à propos de la réalisation de l’adaptation.

Bien que Joey King ait déjà une vaste expérience dans la production de films, dans « Kissing Booth » et « The In Between », elle a été ajoutée à l’équipe de production, tandis que « Uglies » a été le premier projet qui l’a obligée à trouver une société de production pour l’aider à faire les images. C’est la maison de production Netflix qui a accepté de réaliser le projet, en plus d’avoir l’approbation de l’auteur du livre sur lequel il est basé.

« J’ai eu beaucoup de chance que Netflix soit à bord et que nous ayons non seulement obtenu l’approbation de Scott Westerfeld, mais aussi son enthousiasme. Il est très excité et je suis une grande fan », a déclaré l’actrice.