Joey King et Zac Efron ensemble dans une comédie romantique Netflix

Le protagoniste de The Kissing Stand et le présentateur de Zac Efron : Down to Earth sont prêts à revenir sur la plateforme. Apprenez tout sur le nouveau pari N rouge !

© GettyJoey King et Zac Efron ensemble dans une comédie romantique.

Lorsque La cabine des baisers j’arrive à Netflix, Joey King est rapidement devenu une figure de la plateforme de streaming. Avec des milliers de fans à travers le monde, le service d’abonnement va doubler et laisser l’histoire avec Jacob Elordi dans le passé, pour accueillir un nouvelle comédie romantique. Ce n’est pas tout! Car son protagoniste ne sera autre que Zack Efron, en plus d’autres stars d’Hollywood.

Ce ne seront pas les débuts de l’acteur sur la plateforme. C’est qu’en plus de participer à des films Netflix non originaux mais disponibles dans le catalogue comme Quand je te trouve Soit Alerte à Malibua également sa propre série intitulée Zac Efron : terre à terre. Dans ce pur documentaire d’aventure, l’ancien de Disney montre une toute autre facette en parcourant les sites naturels de grandes villes comme Londres, Los Angeles ou Lima.

De son côté, Joey King a joué dans la trilogie complète de La cabine des baisers et ce 2022, il a dirigé le film intitulé Entre la vie et la mort. En ce sens, Netflix a cru bon de faire une rencontre à l’écran avec ces deux célébrités de grand poids dans le catalogue. C’est pourquoi ils joueront dans la nouvelle comédie romantique du géant du streaming -toujours sans titre confirmé- qui sera réalisé par Richard La Gravenese et écrit par Carrie Salomon.

Ce même mardi Deadline a confirmé qu’il se démarquera également dans un rôle principal nul autre que Nicole Kidman. La récemment nominée aux Oscars de la meilleure actrice est prête à revenir à l’écran après s’être montrée dans le film Être les Ricardos et la série Neuf parfaits inconnus, tous deux appartenant à Prime Video. Le trio commencera le tournage cette année, avec l’intention d’avoir sa grande première en 2023.

Selon le même médium, l’intrigue tourne autour d’une romance surprenante qui déclenche des conséquences comiques pour une jeune femme, sa mère et son patron qui est une star de cinéma. De cette façon, ils feront face aux complications typiques de l’amour, du sexe et de l’identité. Avec le feu vert de sa société de production, le travail sur le plateau est prévu pour décembre de cette année, date à laquelle les premiers aperçus du nouveau pari romantique peuvent être vus.

