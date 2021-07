Joey King et Jacob Elordi ensemble dans la première bande-annonce de Kissing Booth 3

Il y a de moins en moins jusqu’à la première du troisième film de Le stand des baisers, qui se chargera de clôturer la trilogie sur le service de streaming Netflix. C’est un cas très particulier, puisque la saga a réussi à surpasser d’autres séries, non seulement pour son histoire, mais aussi pour avoir des acteurs aimés par les fans tels que Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney.

De quoi parle The Kissing Stand 3 ? Voici le synopsis proposé par la plateforme : « L’été avant de partir pour l’université, Elle fait face à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à l’autre bout du pays avec Noah, son incroyable petit ami, ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec Lee, son meilleur ami. Ce qui l’un d’entre vous va lui briser le cœur dans le dernier volet de cette trilogie ? ».

« J’ai hâte. C’était très amusant de tourner et j’aime voir de grands moments devant la caméra, c’est vraiment amusant de les regarder à partir de là. », assuré Roi Dans une interview. Il y révéla : « Nous rencontrons Elle ayant un gros dilemme à la fin de Kissing Booth 2. Elle présente des défis assez sérieux tout au long du troisième film. ».

Les bandes de La cabine des baisers Ils sont basés sur les romans auto-édités de Beth Reekles et leur nouvelle adaptation pour streaming sera confiée à Vince Marcello, scénariste et réalisateur. En plus de Joey, Elordi et Courtney, ils devraient revenir Taylor Zakhar Perez, Molly Ringwald, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers et plus. Découvrez l’aperçu complet !







+ Quand est-ce que El Stand de los Besos 3 sort en avant-première ?

Dans les derniers jours d’avril est venu la grande annonce avec un jeu de mots de Joey King et Joel Courtney au milieu d’une vidéo dans laquelle Netflix présentait leurs films jusqu’en août. C’est là qu’il a finalement été confirmé que The Kissing Stand sera présenté en première le 11 août.