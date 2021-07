Joey Jordison honoré par d’autres musiciens après sa mort

Le monde de la musique est en deuil après Joey Jordison décédé cette semaine. Connu en tant que membre fondateur de Slipknot et ancien batteur du groupe, Jordison a été l’un des membres les plus populaires du groupe pendant de nombreuses années. Il a également joué avec de nombreux autres groupes notables comme Metallica, Rob Zombie, Korn, Ministry et Murderdolls.

La mort de Joey Jordison a laissé ceux qui le connaissaient assez attristés par la nouvelle, et nombre de ses collègues de l’industrie musicale lui rendent hommage. Sur Instagram, Rob Zombie a posté: « Tellement choqué d’apprendre la mort de notre ami et ancien membre du groupe Joey. C’était un bon mec et un batteur monstre. Ce gars va nous manquer. «

Un tweet de Trivium dit : « Nous sommes attristés par la nouvelle du décès de notre cher ami, Joey Jordison. De pouvoir partager la scène avec lui à plusieurs reprises au fil des ans à Matt debout à ses côtés pour l’album Roadrunner United. Il a toujours été très aimable avec nous tous à Trivium. »

« Mec était un batteur et un compositeur incroyable et a toujours été très gentil avec nous chaque fois que nous tournions avec le groupe », a ajouté Paolo Gregoletto de Trivium. « 46 ans, c’est trop jeune et on a l’impression que nous avons raté beaucoup de bonne musique de Joey. »

Brian Fair de Shadows Fall a tweeté : « Absolument ravi d’apprendre le décès de Joey Jordison. J’ai eu la chance d’avoir appris à le connaître au fil des ans, en partageant des scènes et en faisant la fête dans le monde entier. C’était un talent incroyable et une personne incroyable. Will tu me manques mon frère. RIP #1. »

« Nous sommes attristés par la nouvelle du décès de notre ami Joey Jordison. Un grand musicien et une personne formidable nous a quittés. Nous envoyons notre amour à sa famille. RIP », a tweeté Anthrax.

Sur Instagram, Scott Ian a ajouté : « Je suis vraiment désolé d’entendre parler de Joey. J’envoie tout mon amour à sa famille et à ses amis. Joey était un musicien, un auteur-compositeur incroyable et un gars formidable. J’ai rencontré Joey en décembre 1999 et j’ai eu le privilège d’avoir pu jammer avec lui plusieurs fois au fil des ans. Cette photo provient d’une répétition pour le spectacle du 25e anniversaire de Roadrunner. J’ai pu jouer sur Nœud coulant et des chansons de Sepultura avec ces monstres – ce fut une expérience incroyable. Reposez en paix Joey et Paul, je vous aime les gars. »

« Repose en paix Joey Jordinson », a posté Robb Flynn. « Un auteur-compositeur si talentueux, un batteur incroyable, un excellent guitariste et un être humain drôle. Nos vies se sont entrelacées tellement de fois, mec… Ça fait mal. Bien trop jeune… »

Jamey Jasta de Hatebreed a écrit : « Rest In Peace Joey Jordison. Vous avez changé le jeu avec Slipknot. Vous avez apporté le blast beat au grand public ! Camp Slipknot. Condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Parti trop tôt. «

Et Slipknot n’a posté que du noir en l’honneur de Jordison.

De toute évidence, Jordison a eu un impact énorme sur l’industrie de la musique et il nous manquera à jamais. Vous pouvez voir ce que beaucoup d’autres disent à propos de Jordison en l’honneur du défunt musicien sur Twitter.

