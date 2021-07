Joey Jordison, ancien batteur et cofondateur de Slipknot, décède à l’âge de 46 ans

Nathan Jonas Jordison Aldrich, mieux connu dans le monde de la musique comme Joey Jordan, est décédé ce mardi dernier de causes encore inconnues. Ainsi s’achève l’histoire du co-fondateur de Slipknot, qui fut également batteur du groupe pendant près de 20 ans.

La déclaration publiée récite: «Nous sommes dévastés de partager la nouvelle que Joey Jordison, un batteur, musicien et artiste prospère, est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021.

Sa mort nous a laissé un vide dans nos cœurs et indescriptible. sentiments de tristesse ».

« Pour ceux qui connaissaient Joey, ils ont compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui est musical et familier », poursuit-il.

Jordison était l’un des batteurs les plus célèbres et reconnus du nouveau siècle. Le fanatisme pour son habileté avec les baguettes était tel que, lors des concerts de Slipknot, il y avait un entracte dans lequel il jouait un solo de batterie qui durait plusieurs minutes. Quelque chose comme cela:

Malgré le choc, il ne reste plus qu’à souhaiter bon voyage au batteur de Slipknot et à remercier sa contribution à l’industrie musicale et à nos propres vies.