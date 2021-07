Joey Jordison, ancien batteur et cofondateur de Slipknot, décède à l’âge de 46 ans | Garage de pierre

NUOLUX 14-grille en plastique réglable bijoux organisateur boîte stockage conteneur caisse avec séparateurs amovibles (Transparent)

Couleur : Transparent. Matériel : Taille de Durable PP. Total : environ 21 * 17 * 4 cm. Parfait pour le stockage des boucles d'oreilles, bagues, perles et autres marchandises minis. Cloisons amovibles : la grille à l'intérieur de la boîte peut être déplacée, donc vous pouvez ajuster les diviseurs pour créer vos propres compartiments de taille. Peut aussi servir à stocker une variété de pilules et une variété de petits médicaments. boîte de rangement Clear permet de stocker plus facilement et vous pouvez rejoindre les choses plus simples et plus rapides.