Joey Jordison, ancien batteur de Slipknot, décède à 46 ans

Le monde du métal pleure la soudaine nouvelle de la mort de Joey Jordison, ancien batteur et membre fondateur de Slipknot, qui selon une déclaration de sa famille à divers médias, a quitté ce monde alors qu’il dormait hier, lundi 26 juillet, à l’âge de 46.

« La mort de Joey nous laisse le cœur vide et des sentiments de douleur indescriptibles. Pour ceux qui ont connu Joey, ils ont compris son esprit vif, sa personnalité aimable, son grand cœur et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique », explique la famille de Jordison.

La déclaration a demandé aux médias de respecter la famille dans la décision d’organiser des funérailles privées pour le musicien et ses proches. Joey Jordison a été l’un des principaux fondateurs de Slipknot avec le percussionniste Shawn Crahan et le bassiste Paul Gray dans la ville de Des Moines, Iowa en 1995.

Après deux décennies de succès avec ses coéquipiers, en décembre 2013, il a été annoncé que Jordison se séparerait de Slipknot, bien que le batteur prétende plus tard avoir été licencié du groupe, assurant que tout ce qu’il a reçu était un e-mail annonçant ses adieux.

En 2016, Jordison a révélé que sa séparation avec Slipknot coïncidait avec le diagnostic d’un trouble appelé myélite transverse, et que ses collègues membres du groupe avaient confondu ses problèmes médicaux avec des problèmes de dépendance.

La famille de Jordison ne précise pas dans sa déclaration si le décès du musicien était lié à sa maladie. En 2013, avant son départ de Slipknot, Jordison avait formé le groupe Scar the Martyr. Peu de temps avant sa mort, il était actif avec le groupe Sinsaenum.