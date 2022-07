Joey Chestnut dit qu’il regrette d’avoir mis le « enfant » manifestant en étranglement: « J’étais juste amplifié »

L’un des mangeurs compétitifs les plus célèbres au monde exprime maintenant ses remords après avoir réfléchi à un jour de l’indépendance mémorable, voire chaotique.

Joey Chestnut, 15 fois champion du Nathan’s Hot Dog Eating Contest, a partagé ses regrets après avoir mis un manifestant dans un étranglement au milieu du concours le lundi 4 juillet. Chestnut, qui était positionné au centre de la scène, était au milieu de manger à l’approche des militants.

Les militants, apparemment de Direct Action Everywhere, étaient là pour protester contre les méthodes de fabrication des hot-dogs. Portant des masques sur le thème de « Star Wars », les trois individus tenaient des pancartes indiquant « Exposer l’étoile de la mort de Smithfield », faisant référence à Circle Four Farms de Smithfield Foods, qui fournit du porc pour les produits de Nathan.

Lorsqu’un manifestant, un militant de 21 ans de la région de Berkeley nommé Scott Gilbertson, est entré en collision avec des concurrents sur scène, Chestnut l’a attrapé, l’a étranglé et, après une brève lutte, Gilbertson est tombé au sol.

Joey Chestnut s’attaque à un manifestant qui a interrompu la compétition lors du concours de restauration de hot-dogs Nathan’s Famous Fourth of July 2022 à Coney Island à New York. Yuki Iwamura / AFP – Getty Images

« J’étais un peu paniqué parce qu’il portait le masque », a déclaré Chestnut à USA Today Sports mardi. « J’ai vu le masque et je pense que c’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il n’avait pas sa place ici. »

En réponse à la réaction de Chestnut, l’activiste a exprimé son étonnement face à ce qui s’est passé – et qui l’a fait.

« J’avais l’impression que c’était inutile à coup sûr », a déclaré Gilbertson au point de vente. « J’avais le masque sur moi, donc je ne pouvais pas voir qui c’était. J’ai supposé que c’était un agent de sécurité. Joey. J’ai été surpris.

Selon le département de police de New York, Gilbertson et les autres militants des droits des animaux impliqués dans le brouhaha ont été accusés d’intrusion criminelle, de conduite désordonnée et de harcèlement. Pourtant, Chestnut a exprimé des remords pour sa réponse.

« Dès que j’ai attrapé le gars, j’ai réalisé que c’était un enfant », a déclaré Chestnut. « Je me suis senti mal après. J’étais juste amplifié, juste concentré sur le fait de recommencer à manger. »

Bien que Chestnut ait remporté le concours cette année dans sa 15e victoire consécutive, il regrette la façon dont les choses se sont passées avec les manifestants et comment cela a pu éclipser l’intention joyeuse des festivités.

« C’est juste dommage. Je souhaite que cela n’arrive pas. C’est une déception », a-t-il déclaré.

Cette année, Chestnut a fini par avaler 63 hot-dogs et petits pains en 10 minutes lors de l’événement de cette année, défendant avec succès son titre de Nathan de plus d’une décennie. En plus des festivités rapides, Nathan’s Famous, Inc. a fait don de 100 000 de ses hot-dogs au bœuf à la banque alimentaire de New York, qui fournit de la nourriture aux affamés par le biais de plus de 1 800 organisations caritatives.

Dans une tradition annuelle, les vainqueurs des divisions masculine et féminine font un tour d’honneur aujourd’hui, alors la championne de la division châtaigne et féminine Miki Sudo s’est arrêtée sur la place le 5 juillet.

« Ce n’est pas joli », a déclaré Chestnut en direct AUJOURD’HUI à propos des techniques utilisées pour dévorer avec succès chien après chien. Chestnut a également averti Hoda Kotb et le gang de ne pas s’approcher trop près de lui car il a affirmé qu’il pouvait sentir « la viande ».

« Un marathonien ne se sent pas très bien après un marathon, il me faut environ un jour et demi pour récupérer », a-t-il déclaré.