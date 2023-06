Joel McHale confirme l’arrêt de la production du film « Community » en raison de la grève de la WGA

Joel Mc Halestar principale de la sitcom idiosyncrasique Communauté, a révélé que la production de la version cinématographique était sur le point de commencer, cependant, en raison de la grève imprévue de la Writers Guild of America (WGA), les choses se sont arrêtées. L’acteur, qui est également le producteur exécutif du prochain film, a déclaré que la production était prévue pour l’été lors d’une interview avec Variety.





«Nous avions une date de tournage à venir, qui allait être en été. Et je pense qu’ils étaient extrêmement proches de – je veux dire, Dan (Harmon, le créateur de la série) est quelqu’un qui peaufine les choses mais, évidemment, tout est arrêté. Mais je pense que c’était sacrément proche.

Les fans devront désormais attendre un peu plus longtemps pour le film très attendu de la série bien-aimée. Le long métrage est l’aboutissement de l’arc prédit « six saisons et un film » de la série. En guise de déclaration de soutien et de solidarité avec les écrivains, McHale a défendu la grève. Il a cité que la demande des écrivains pour une rémunération appropriée est tout à fait raisonnable.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’était proche, la date de tournage approchait et nous étions tous ravis de le faire, puis la grève des scénaristes s’est produite, ce qui a évidemment tout mis en attente, et à juste titre. Les scénaristes demandent des choses très raisonnables. Les écrivains doivent être payés correctement.

Malgré l’arrêt de la production, l’enthousiasme de l’équipe pour le projet est palpable. Leur engagement et le soutien indéfectible des fans promettent un film digne de l’héritage de la série.

CONNEXES: Chaque saison de la communauté, classée





CNB

Le créateur de la série Dan Harmon et le co-scénariste Andrew Guest écriront le scénario du film. McHale a également fait allusion à une annonce imminente et la confirmation d’un directeur est en cours. Cela indique qu’il y a actuellement une négociation en cours avec une personne intéressée et engagée pour diriger le film.

Harmon a déjà exprimé ses sentiments sur l’ensemble du processus consistant à faire passer un film de la planche à dessin au grand écran. Il a parlé des défis d’un travail long et imprévisible impliqué dans la création d’un film, comme la pandémie mondiale et maintenant la grève des scénaristes. Bien qu’il ait reconnu l’anticipation des fans pour le film, il a exprimé sa réticence à faire des promesses qu’il ne pouvait pas tenir. Il sait qu’une telle incertitude peut ressembler à une torture psychologique pour les fans ardents de la série.

Le film a été annoncé pour être diffusé sous Peacock. Le plan était de réunir la distribution originale de l’ensemble. Cependant, il n’est toujours pas confirmé si certains membres de la distribution originale, à savoir Yvette Nicole Brown, Chevy Chase et Donald Glover, reviendront.

Communauté a fait ses débuts en 2019 sur NBC (pendant 5 saisons), puis Yahoo! Réseau (pour la 6e saison). La sitcom raconte l’histoire d’un avocat qui parle vite (Joel McHale) qui s’est vu retirer sa licence et a été contraint de retourner au Greendale Community College. Le charme et l’humour uniques de l’émission, essayant de dépeindre la vie d’un groupe d’étudiants inadaptés des collèges communautaires, ont captivé le public, ce qui a valu à l’émission un Primetime Emmy pour ses réalisations individuelles exceptionnelles en animation en 2011.