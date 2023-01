Joel McHale confirme de nouveaux détails sur le film Community

images sony

Très peu d’informations officielles sont arrivées depuis la confirmation du film communautaire. Dans les dernières heures, c’est Joel McHale lui-même qui a avancé quelques détails.

© PaonJoel McHale confirme de nouveaux détails sur le film communautaire.

Communauté est l’une des séries télévisées les plus appréciées des dernières décennies, donc depuis que ses fans finaux attendent un film qui est finalement devenu officiel au milieu de 2022. L’annonce confirme le retour des personnages mythiques créés par Dan HarmonBien qu’il y aura quelques modifications. Après un temps sans nouvelles, Joel Mc Hale Il a parlé de ce qui est à venir et a laissé un petit aperçu.

« Six saisons et un film », était la phrase qui est arrivée en septembre de l’année dernière et a suscité l’euphorie chez les adeptes du programme lorsqu’ils ont vu le casting original réuni à nouveau. A propos de qui sera, harmonie déclaré à l’époque : « Je pense que si des noms manquent dans la liste, c’est parce que les noms qui y figurent et leurs accords sont suffisamment convenus pour qu’il soit acceptable de dire qu’ils le sont. Il n’y a rien d’officiel à ce que quelqu’un soit sorti. »

+Joel McHale a parlé du film communautaire

Joel Mc Haleinterprète de Jeff Winger dans l’émission, était dans l’émission Jimmy Kimmel en direct ! pour promouvoir votre prochain projet : contrôle animalier. Cependant, le sujet de la sitcom était incontournable et le présentateur a été direct lorsqu’on l’a interrogé sur le long métrage qu’il prépare et l’acteur a confirmé quand le tournage commencera : « On fera le film communautaire en juin ».

D’autre part, il a assuré que Ken Jeon, qui a joué Ben Chang, fera également partie de la production. Avec cette annonce, on sait qu’il rejoint le casting avec McHale, Gillian Jacobs, Alison Brie, Danny Pudi et Jim Rash. En attendant, des nouvelles de ce qui pourrait arriver avec Yvette Nicole Brown et Donald Gloverainsi qu’avec Chevy Chasebien que ce dernier puisse même ne pas être pris en compte.

À propos de l’intrigue elle-même, Dan Harmon je parle en Six saisons et un podcast et assuré que nous ne verrons pas une guerre de paintball emblématique ou des jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Il a également précisé qu’ils n’utiliseraient pas les ressources typiques de la série : « Ils n’ont pas été ensemble depuis longtemps, mais ce n’est pas parce qu’ils se sont juré… il y a une raison pour laquelle ils sont ensemble, et il y a une raison pour laquelle ils doivent rester ensemble. ».

