Joel Edgerton raconte comment le réalisateur Paul Schrader est « presque mort » alors qu’il travaillait sur Master Gardener

Lors d’une interview avec SiriusXM, acteur et cinéaste, Joël Edgerton a révélé que le Maître jardinier le réalisateur traversait beaucoup de choses pendant la production du film. Le réalisateur, Paul Schrader, aurait eu une rétine déchirée, l’obligeant à porter un cache-œil pour se protéger, a contracté le COVID et une pneumonie ambulante juste avant de terminer le travail sur le film. Schrader a dû traverser des difficultés extrêmes juste pour faire avancer le film.





Edgerton a partagé dans l’interview son expérience sur le plateau avec Schrader.

« Il a rappelé l’ancien réalisateur Ford que vous connaissez, avec le cache-œil après la Seconde Guerre mondiale. Il a reporté une opération des yeux pour pouvoir faire le film dans la fenêtre qu’il a pu. Et parce qu’il en a parlé, j’en parlerai avec plaisir aussi.

Pendant le tournage, à un moment donné, l’acteur a demandé comment allait le réalisateur, après avoir vu l’état physique de ce dernier.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Il y a certainement eu un moment, je me suis approché de lui sur le porche un jour, je lui ai juste demandé, vous savez, avec désinvolture comment il allait, et il a dit qu’il pensait qu’il allait mourir la nuit précédente. »

Schrader a raconté ledit épisode à Edgerton lorsqu’ils se sont retrouvés à New York pour la première.

« Il m’a dit qu’il pensait qu’il ne pensait pas qu’il allait passer la nuit. Il avait des problèmes respiratoires et que ce serait probablement son dernier film.

Heureusement, selon Edgerton, Schrader avait l’air en meilleure santé et mieux que jamais, après avoir écrit deux films, et entrait déjà dans sa phase de pré-production. Edgerton a en outre salué l’éthique de travail du réalisateur et ses efforts inlassables pour faire ressortir quelque chose de nouveau.

«Il avait l’air d’un million de dollars. Je le sais pertinemment parce que je l’ai vu à New York la semaine dernière. Il a déjà écrit quelques nouveaux films et il est sur le point d’entrer en pré-production sur son prochain film. Alors ne comptez pas encore l’homme. C’est l’un des gars les plus intelligents, vous savez. Bien qu’il puisse être lent à bouger, il réfléchit rapidement et il fait partie de ces cinéastes qui sont vraiment prêts à secouer l’arbre et à mettre du matériel stimulant à l’écran. Il n’adoucit pas ses bords même si, euh, certains aspects de ce film montrent un cœur plus grand que certains de ses films précédents.

CONNEXES: Examen du maître jardinier: Paul Schrader plante un nazi dans un jardin





Master Gardener a terminé la trilogie informelle de Paul Schrader

Photos de Magnolia

Paul Schrader, largement connu pour avoir écrit des scénarios pour Martin Scorsese, a terminé Master Gardener comme une partie de son style de marque « homme dans une pièce ». Semblable à ses deux œuvres précédentes, Le premier réformé et Le compteur de cartesle récit est centré sur l’ego d’un homme solitaire, un autre trait caractéristique du catalogue de films de Schrader.

Master Gardener suit l’histoire de Narvel Roth (joué par Edgerton), qui travaille comme jardinier pour une vieille femme riche, Norma Haverhill (jouée par Sigourney Weaver). Edgerton a magnifiquement joué le personnage presque immaculé de Narvel, dont le passé avec le nazi le hantera plus tard. Sur le plan de l’histoire, Master Gardener a été parfaitement exécuté dans la première heure du film, mais Schrader n’a pas réussi à livrer une finition solide.