Joe Winter révèle la date de sortie de Song of Iron

Si, après le Valhalla, vous avez encore plus envie d’aventures vikings, ne perdez pas de vue la date de Sortie de Song of Iron.

Le cadre nordique est assez à la mode ces derniers temps. La série Vikings a connu un grand succès et a confirmé un spin off il y a quelques temps, alors que dans le monde des jeux vidéo, outre le titre Ubisoft, on a aussi apprécié Valheim. Maintenant avec le proche Sortie de Song of Iron, notre pillage pourra continuer.

Et heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps, car le nouveau travail d’Escape LLC et Resting Relic sortira dans un peu plus d’un mois. Concrètement, le 31 août prochain sera celui où les utilisateurs de Xbox et de PC pourront s’en procurer.

Avec Song of Iron, nous sommes confrontés à un jeu vidéo d’action 2.5D avec un thème viking. Son style particulier rappelle inévitablement le grand Deadlight, même si en le voyant en mouvement, d’autres œuvres telles que Limbo ou Inside viennent également à l’esprit.

Mais s’il y a quelque chose de remarquable dans ce travail indépendant, c’est qu’il est fait par une seule personne. Le vétéran Joe Winter est le responsable de tout le développement, et pour l’instant les choses se présentent très bien.

D’après ce que l’on peut voir, le titre embrasse sans complexes tout ce qui touche à la mythologie et au folklore nordiques. De cette façon tout au long de l’aventure, on retrouvera beaucoup de sang et de violence, des ennemis de toutes sortes et de nombreux éléments surnaturels.

De 45Secondes.fr, nous sommes déjà impatients de prendre le gant et dès que nous le ferons, nous vous apporterons notre analyse la plus complète.

Allons-y !