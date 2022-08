Joe Thomas est en relation avec l’une de ses co-stars d’Inbetweeners depuis plus de 10 ans

Cela fait 14 ans que nous avons rencontré Will, Simon, Jay et Neil, les quatre adolescents grossiers mieux connus sous le nom de Les intermédiaires.

La série comique a parfaitement marié grincer des dents et hilarité tout au long de ses trois saisons, en particulier avec les relations amoureuses des garçons – ou les tentatives de relations, en tout cas – et le pauvre Simon a toujours semblé se retrouver du mauvais côté de l’amour.

Les fans de la troisième et dernière série se souviendront de la façon dont Simon a passé « autant de temps qu’il était humainement possible de grignoter le visage de sa petite amie », avant que Tara ne l’emmène à Warwick pour avoir « du beau sexe ensemble ».

Cependant, leur romance n’était pas censée être, ne durant que trois épisodes, après un échange gênant impliquant Simon giflant avec colère son pénis flasque, puis s’exposant à une pièce pleine de personnes, Tara lui a demandé de ne plus jamais la contacter.

Alors que ce n’était pas censé être pour Simon et Tara, c’était pour les acteurs Joe Thomas et Hannah Tointon, qui ont joué les personnages – et en fait ils fêtent 12 ans ensemble cette année.