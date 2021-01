«  Joe the Pigeon  » obtient un sursis après la mort, après que la bande de jambe ait été trouvée fausse

La célébrité aviaire australienne Joe the Pigeon reprend vie après que les autorités ont déterminé qu’il ne constituait pas une menace pour la biosécurité.

L’histoire de Joe a commencé le mois dernier lorsqu’un homme à Melbourne a trouvé le pigeon apparemment émacié portant une bande de jambe dans son arrière-cour. Selon Australie 9Nouvelles , l’homme, Kevin Chelli-Bird, a donné à l’oiseau des biscuits séchés et a commencé à rechercher la bande de jambe du pigeon. Selon le groupe, le pigeon était un oiseau de course, enregistré auprès d’un propriétaire à Montgomery, en Alabama.

Chelli-Bird a rapidement nommé le pigeon après le président élu américain Joe Biden, mais les autorités australiennes ont prononcé une condamnation à mort. En raison du danger des espèces envahissantes et des maladies introduites – allant de la grippe aviaire au virus du Nil occidental – à la faune australienne indigène, le pays est extrêmement strict en matière de biosécurité. Jeudi 14 janvier, les responsables locaux de la faune ont déclaré qu’ils devraient le tuer.

Heureusement pour Joe, le directeur du développement sportif de l’American Racing Pigeon Union, basé à Oklahoma, est arrivé aujourd’hui (15 janvier) avec la preuve que Joe n’est pas un pigeon américain. Au lieu de cela, selon le Presse associée , c’est un pigeon de la ville qui porte une fausse bande de jambe.

« La bande d’oiseau en Australie est contrefaite et non traçable », a déclaré le manager Deone Roberts à l’AP. « Ils n’ont pas besoin de le tuer. »

Pigeon trompe la mort après avoir été victime d’une erreur d’identité en Australie. https://t.co/TmNiB8MiV316 janvier 2021

Joe avait été victime d’une erreur d’identité. Son groupe a suggéré qu’il s’était échappé d’une course dans l’Oregon en décembre, ce qui aurait été le début d’un incroyable voyage de 13 000 kilomètres. Les experts en pigeons ont émis l’hypothèse que Joe s’était peut-être rendu sur un porte-conteneurs. Si Joe avait en quelque sorte parcouru cette distance, il aurait battu le record du monde du plus long vol d’oiseau, établi l’année dernière quand une barge à queue barrée (Limosa lapponica) a parcouru 7500 miles (12000 km) sans escale de l’Alaska à la Nouvelle-Zélande en 11 jours, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Mais le groupe était simplement une copie; le propriétaire américain du groupe avec le même numéro et le même symbole était un pigeon voyageur à barre bleue. Joe n’est pas du tout un pigeon voyageur, a déclaré à l’AP Lucas Cramer, le propriétaire de la course Crooked River Challenge dans l’Oregon. Le Crooked River Challenge est la course dont le vrai pigeon voyageur a disparu. Cet oiseau n’était pas particulièrement précieux, a déclaré Cramer, car il n’avait pas de record de course stellaire et s’est envolé au lieu de terminer sa dernière course.

Les propriétaires de pigeons de Melbourne achètent souvent des bandes de jambe américaines en ligne pour garder la trace de leurs propres pigeons, a déclaré Lars Scott, un travailleur du sauvetage d’oiseaux Pigeon Rescue Melbourne, à l’AP.

Joe est devenu une cause célèbre après son erreur d’identification initiale, les Australiens demandant d’épargner sa vie et le Premier ministre par intérim adoptant une position sans pitié.

« Si Joe est venu d’une manière qui n’a pas respecté nos mesures de biosécurité strictes, alors la malchance Joe, soit rentre chez lui ou soit confronté aux conséquences », a déclaré le Premier ministre Michael McCormack.

Maintenant que le pigeon est connu pour être un Joe ordinaire plutôt qu’un voyageur du monde, les autorités disent qu’il sera autorisé à vivre sa vie naturelle à Melbourne. Chelli-Bird a déclaré à l’AP que Joe passait beaucoup de temps assis sur sa pergola arrière avec une colombe indigène.

