Joe Russo qualifie l’annulation de Batgirl de « meurtre »

Warner Bros. a fréquemment changé ses plans pour Univers étendu DC (maintenant appelé DC Universe) et a revitalisé ou repoussé des projets pour s’adapter à des stratégies en constante évolution. Cependant, rien n’était plus choquant et abrupt que d’annuler Fille chauve-souris. Fille chauve-souris a été annoncé en 2017, avec Joss Whedon à la tête du projet. Pourtant, il n’est entré en production qu’après Oiseaux de proie avec l’écrivain Christina Hodson et le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah. Prévu pour sortir en 2022 en tant que film original de HBO Max, Fille chauve-souris a été annulé la même année dans une décision choquante de Warner Bros. Citant des mesures de réduction des coûts, l’appel du studio à licencier un projet de 90 millions de dollars a été critiqué par la base de fans.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, Joe Russo a exprimé sa déception face à la décision de rejeter le projet de ses collègues directeurs de MCU. Parler à la variété, le directeur a qualifié la décision de «meurtre» par des «sociopathes d’entreprise». La Avengers : Fin de partie Le réalisateur a critiqué la décision dans ses propres mots, citant la peur pour d’autres cinéastes qui pourraient également être sensibles à de telles décisions de studio. Il a dit:

C’est rare que je puisse penser à quelque chose d’aussi médiatisé, d’aussi cher, qui a été assassiné d’une telle manière. C’est triste, mais nous sommes à une époque dans le business où la sociopathie d’entreprise va faire son apparition parce que les gens ont peur.

Fille chauve-souris était un projet important de DC Universe mettant en vedette Batman de Michael Keaton aux côtés du commissaire Gordon de JK Simmons. Le film était également important car il aurait introduit un nouveau personnage dans la DCU grand public. Beaucoup disent que ne pas permettre aux réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah de terminer le film était contraire aux intérêts créatifs et que le studio aurait dû accompagner le film jusqu’à son achèvement. En fin de compte, le film a été annulé par la société subissant un changement de direction sous Discovery.





Photo: Gage Skidmore

Dans sa tentative de recréer DCU à égalité avec Marvel Cinematic Universe, Warner Bros. a nommé une nouvelle direction pour diriger les décisions créatives et marketing de DC. La division DC Films est rebaptisée DC Studios. De plus, les anciens du MCU, James Gunn, coprésideront la nouvelle société avec Peter Safran. Beaucoup, y compris les fans de DC, ont salué la décision de nommer deux co-PDG pour superviser DC Studios et DCU.

Plus tôt, DC Films avait confirmé que Fille chauve-souris aurait de la place pour une renaissance à l’avenir. Maintenant que DCU prend une nouvelle direction avec une nouvelle équipe de direction stratégique, il est possible que James Gun remette le projet sur les rails. Mais il vaut mieux ne pas s’énerver. Parce que ramener toute l’équipe pour finir le projet et rassembler le casting pour des tournages supplémentaires sera une tâche ardue.

De plus, James Gunn préférera peut-être faire revivre les adaptations de super-héros telles que Superman et Batman, maintenant que le premier est de retour à DCU avec Henry Cavill revenant pour reprendre le rôle. Il y aura de nouveaux contrats et de nouvelles histoires qui se présenteront dans le nouveau DC Studio. Mais on ne sait pas si l’un d’entre eux serait Fille chauve-souris.

Actuellement, Adam noirle dernier film DCU, est en salles avec Aquaman et le royaume perdu, Le flashet Scarabée bleu en ligne pour une sortie en 2023.