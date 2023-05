Joe Russo pense que « tout le monde devrait avoir peur de l’IA »

Ekoï Veste thermique femme EKOI FLOWER BLOOM Noir - Size: L - femme

La veste thermique de notre collection FLOWER BLOOM est conçue pour affronter le froid au quotidien, tout en ayant du style. L'imprimé liberty est à la fois coloré et frais. Pensée pour être portée comme seconde couche (par-dessus un sous-maillot), ou comme troisième couche (par-dessus un sous-maillot et un maillot), elle possède une coupe qui vous permettra de rester à l’aise lors de vos mouvements. Faite d’un tissu doux et gratté à l’intérieur, vous resterez confortable au cours de votre sortie grâce à cet essentiel de saison. Avec son col haut doublé polaire, elle permettra une protection optimale de votre cou et votre nuque, elle est suffisamment longue pour ne pas avoir froid dans le bas du dos tout en vous laissant une certaine liberté de mouvements. Cette veste thermique combine un traitement déperlant, ainsi qu’une matière respirante : il en résulte une veste qui protège du vent et de la pluie fine. Conçue pour rouler entre -5 et 12 degrés à haute intensité et Idéale pour les sorties sportives, elle est dotée d’une coupe ajustée pour une prise au vent minimum. Excellent maintien grâce à ses empiècements latéraux, ses manches resserrées qui ne laissent pas passer le froid, et sa bande de silicone en bas de corps. Cette saison nous avons apporté une amélioration à notre gamme grâce aux bandes réfléchissantes plus larges dans le dos et donc plus visibles. Complétez votre tenue avec le maillot de la collection FLOWER BLOOM et le collant de notre gamme ESSENTIALS.