Joe Russo a dit qui est l’héritier de Robert Downey Jr. dans le MCU

Avengers : Fin de partie a marqué un point final pour une partie importante de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Au-delà de cela, la phase 3 s’est terminée un film plus tard, avec Spider-Man : loin de chez soi, le film réalisé par les frères Anthony et Joe Russo cela signifiait la fin du cycle pour trois personnages historiques de la franchise. Scarlett Johasson, Robert Downey Jr. et Chris Evans ils ont dit au revoir à la saga.

Depuis, quatre autres films sont sortis, et le même nombre de séries. Dans tous, il était clair que le MCU est en train de reconstruire un arc narratif comme celui qu’il a construit de la main de la saga de l’infini. Éternels Cela aurait pu servir à avoir une capture d’écran plus large de ce qui va arriver dans la saga, mais s’il y a un film qui finira d’étendre cet univers, c’est Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Avec une fois de plus Tom Holland, servira à poursuivre le thème du multivers. Dans ce contexte, le film devrait montrer, au moins, la version de Pierre Parker de Andrew Garfield, qui a enfilé pour la dernière fois le costume du Homme araignée en 2014. Deux ans plus tard, À M a sauté sur la scène main dans la main avec Captain America : guerre civile, avec un personnage qui se définit comme un élève de Tony Stark.

Cette semaine, Joe Russe parlé au magazine GQ et a souligné l’importance de Hollande pour ce qui arrive dans le MCU. Le directeur a assuré : « À M il reprend le rôle qu’il occupait autrefois Robert Downey Jr. pour merveille, qui est le personnage préféré et, à bien des égards, l’âme de l’univers de merveille« . On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de l’acteur de 25 ans après Pas moyen de rentrer, mais cela suggère qu’il y aura Pierre Parker pour un moment.

Des rumeurs qui pointent vers plus de Spider-Man

Avec le multivers déjà confirmé mais ne sachant pas encore s’il y aura présence ou non du Homme araignée interprété par Tobey Maguire et Andrew Garfield, on parle qu’il pourrait y avoir de nouvelles productions de la Homme araignée au-delà de ceux qui dirigent Hollande. En ce sens, le journaliste Daniel Richtman, qui a généralement de nombreuses premières MCU, a noté qu’en Sony ils veulent faire Spiderman 4 avec Tobey Maguire et L’incroyable Spider-Man 3 avec Andrew Garfield. Jusqu’à présent, l’étude n’a ni nié ni confirmé cette information.

