Joe Rogan sous le feu encore une fois alors que la vidéo de l’histoire de la coercition sexuelle refait surface

Joe Rogan a une nouvelle fois été critiqué alors qu’une vidéo d’une discussion sur la coercition sexuelle a refait surface.

L’hôte du podcast a été critiqué au cours du mois dernier et a récemment été critiqué pour avoir prononcé le mot N 24 fois sur un clip de complication virale de ses podcasts, pour lequel il s’est depuis excusé.

Il a également été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations potentielles concernant la pandémie de Covid après que Neil Young a demandé que sa musique soit supprimée de la plate-forme Spotify où Rogan télécharge ses podcasts.

L’homme de 54 ans a maintenant fait face à un nouveau contrecoup pour un clip datant de 2011, où il rit avec l’invité Joey Diaz qui se vante de contraindre les femmes à accomplir des actes sexuels.

Comme le montre la vidéo, tirée d’une décennie L’expérience Joe Rogan podcast, Diaz a déclaré: « Tu penses que je plaisante, putain? Ouais, tu dois me sucer la bite pour te lever dans le [Comedy Store’s] Salle du Ventre.

« Je vais passer un coup de fil pour vous. C’est la putain de porte d’entrée pour venir à Hollywood, tout le monde le sait. »

« Combien de filles aviez-vous fait ça? » demanda Rogan.

À quoi Diaz a répondu: « Oh, 20 d’entre eux. »

Rogan a ensuite tapé dans ses mains après avoir roulé la tête en arrière en riant.

Diaz a poursuivi en disant: « Petite nana blonde à micro ouvert… qui venait au Comedy Store… et m’emmenait juste dans la Belly Room et me sucais la bite, puis allait faire son set.

« Elle a finalement paniqué. Quand elle est arrivée à Hollywood, mon frère, elle était belle, et quand elle est partie, ses ongles étaient sales.

« Un an plus tard, elle m’a écrit une lettre au Comedy Store [saying], ‘Espèce d’enfoiré, tu m’as brisé. »

Militant pour la prévention de la violence armée Shannon Watts a partagé le clip sur Twitter, en écrivant : « Pouvons-nous aussi parler de la misogynie ?

« Ici, Joe Rogan rit alors que son invité parle de forcer les femmes à lui faire une fellation afin d’obtenir du temps sur scène dans son club de comédie. »

L’animateur du podcast a déclaré: « Je fais cette vidéo pour parler de la chose la plus regrettable et la plus honteuse dont j’ai jamais eu à parler publiquement.

« Il y a une vidéo qui est sortie, c’est une compilation de moi disant le mot N. C’est une vidéo qui est faite de clips sortis de mon contexte de 12 ans de conversations sur mon podcast, et tout est mélangé.

« Et ça a l’air horrible, même pour moi. »

Il a ajouté: « Je sais que pour la plupart des gens, il n’y a aucun contexte où une personne blanche est jamais autorisée à dire ce mot, sans parler publiquement sur un podcast. Et je suis d’accord avec cela.