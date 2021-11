Joe Rogan révèle qu’il peut effectuer une auto-fellation

480 Pcs Thermorétractable Bornes À Anneau Rétrécissement De Chaleur Électrique Wrap Assortiment

La description: 100% neuf et haute qualité. 480pcs 12 tailles assorties de terminaux de fils électriques isolés. Ces connecteurs de fil sont fournis avec tout ce dont vous avez besoin pour effectuer des réparations électriques sans soudure, des haut-parleurs marins, un amplificateur marin, ainsi qu?à la maison, dans un magasin ou à l?extérieur. Tous les anneaux électriques isolés sont bien enfermés dans un boîtier en plastique pour un accès et un transport faciles. spécification: Matériau: Cuivre + PVC + Fer blanc Couleurs et couleurs: rouge (190pcs) + bleu (190pcs) + jaune (100pcs) Rouge: Gamme de fils: 0.5 1.5mm², AWG: 22 16, Max.current = 19A Bleu: gamme de fils: 1,5 2,5mm², AWG: 16 14, courant maximal = 27A Jaune: gamme de fils: 4 6mm², AWG: 12 10, courant maximal = 48A Comprenant: Bague M4: 40pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu) Bague M5: 50pcs (20pcs Rouge + 20pcs Bleu + Bague M6: 50pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu + 10pcs jaune) Bague M8: 10pcs (10pcs Jaune) Male: 50pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu + 10pcs jaune) Femelle: 50pcs (20pcs Rouge + 20pcs Bleu + 10pcs Jaune) Pique 250 Femelle: 10pcs (10pcs Jaune) Spade 250 Male (Semi-isolé): 50pcs (20pcs Rouge + 20pcs Bleu + 10pcs Jaune) Pique 250 femelle (semi-isolée): 40pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu) Pique 250 femelle (entièrement isolé): 50pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu + 10pcs jaune) Bout à bout: 50pcs (20pcs rouge + 20pcs bleu + 10pcs jaune) 250: 30pcs (10pcs rouge + 10pcs bleu + 10 jaune) Le forfait comprend: Bornes à sertir assorties 480 pièces avec étui