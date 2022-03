Joe Rogan nomme le film qu’il pense être la dernière bonne comédie à cause du réveil

Suite à sa récente controverse, il semble que Joe Rogan ait jeté son dévolu sur une nouvelle cible : le « réveil ».

Oui, sur le dernier épisode de L’expérience Joe Rogan podcast, l’homme de 54 ans s’est assis avec son invité, le comédien Tom Papa, où il a ensuite accusé le politiquement correct de ruiner la comédie.

Dans le cadre de cette conversation, le couple a débattu du « dernier grand film comique » avant que « le réveil ne tue le genre », pour finalement s’installer en 2009. La gueule de bois.

« Quel est le dernier bon film comique qui soit sorti ? » Rogan demande à papa. « Auparavant, vous pouviez – Il y a quelque chose à propos de Mary, Pivot central. Vous venez de les casser. Vous saviez ce qu’ils étaient.

« C’est comme si le réveil avait tué la comédie de bien des façons. »

Papa est d’accord, ajoutant: « Ils ne les fabriquent tout simplement pas. »

« Y a-t-il une comédie éveillée ? Y a-t-il même une tentative ? demande Rogan. « Y a-t-il même une tentative de film comique politiquement correct ? Ils ont juste arrêté de faire des films comiques.

Alors qu’ils poursuivent leur débat, un certain nombre de films obtiennent une mention favorable, dont celui avec Seth Rogan C’est la fin et Deviens difficile avec Kevin Hart et Will Farrell.

Finalement, ils s’entendent sur La gueule de boisle film de 2009 sur trois amis (Bradley Cooper, Ed Helms et Zach) qui se rendent à Las Vegas pour un enterrement de vie de garçon sauvage et mémorable.

Joe Rogan estime que The Hangover était le dernier grand film comique. Crédit : Warner Bros.

Pour être juste, c’est devenu un classique culte, avec Papa expliquant que « ça a explosé, parce que c’était un film de comédie classé R », arguant qu’il n’y a « pas beaucoup » de bonnes comédies depuis environ 2015 à part les titres familiaux. .

Rogan conclut le segment en disant: « Bro, ils ont assassiné le film comique. »

De grands mots en effet, ceux que la communauté en ligne était plus que disposée à applaudir.

Cela inclut cette personne qui a répertorié un certain nombre de bonnes comédies depuis lors, en écrivant : Booksmart, Blockers, The Nice Guys, Gamenight, JoJo Rabbit, Ce que nous faisons dans l’ombre, Voisins.”

Un autre mis en évidence Borate 2tandis qu’un troisième a déclaré : « ‘On ne peut pas être drôle à moins de marginaliser quelqu’un d’autre pour se sentir mieux !’

« Dieu vous en préserve, vous vous moquez de vous-même… »

La pression sur lui a augmenté après qu’une compilation de clips l’ait montré utilisant le mot N 24 fois.

Bien qu’un certain nombre d’artistes musicaux aient demandé que leur musique soit retirée de la plate-forme pour protester contre son podcast, il semble que Spotify souhaite garder Rogan, le PDG Daniel Ek indiquant clairement qu’il ne veut pas se séparer.

Dans un message aux employés, il a déclaré: « Bien que je condamne fermement ce que Joe a dit et que je sois d’accord avec sa décision de supprimer les épisodes passés de notre plateforme, je me rends compte que certains en voudront plus.

Crédit : Alamy

« Et je veux clarifier un point – je ne crois pas que faire taire Joe soit la solution. »

Il a ajouté qu’il était « profondément désolé » de l’impact de la controverse sur les effectifs de Spotify.