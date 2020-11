Joe Rogan et Dave Chappelle discutent du vaccin COVID-19 potentiellement disponible – «  J’ai l’impression qu’il n’est pas concluant  »

Joe Rogan parle fréquemment de la pandémie de COVID-19 avec de nombreux invités sur son podcast.

Il a récemment accueilli les comédiens Dave Chappelle et Donnell Rawlings, et les trois ont longuement parlé de la possibilité qu’un vaccin devienne disponible. Alors que Rogan a exprimé son optimisme quant à un vaccin potentiel, Chappelle a estimé qu’il était trop tôt pour faire de vrais commentaires.

Joe Rogan dit qu’un vaccin devrait être prêt le plus tôt possible

Sur un épisode récent du podcast de Rogan, L’expérience Joe Rogan, Rogan a mentionné quelques détails qu’il avait appris sur un potentiel vaccin COVID-19 en cours d’élaboration.

«Un gars nous l’a expliqué… Nicholas Christakis… il pense que le vaccin sera très efficace», a déclaré Rogan. «Et même si cela ne vous empêche pas de l’obtenir, cela vous empêchera – ou, espérons-le, vous empêchera – d’en avoir un mauvais cas. Je ne sais pas cependant.

Joe Rogan dit que les gens ont déclaré « se sentir comme de la merde » après avoir pris le vaccin

Rogan et compagnie ont également parlé des risques potentiels liés à la prise du vaccin. Rogan lui-même a dit qu’il ne serait pas contre s’il voyait d’autres personnes le prendre et n’avoir aucune réaction indésirable.

« Si les gens le prennent déjà, par exemple, quelle est l’expérience? » Demanda Rogan. «Ils disent qu’ils … se sont sentis comme des … pendant quelques jours, c’est tout. Est-ce vrai maintenant? Qui sont-ils? Leur avez-vous parlé? Qu’est-ce que quelques jours, et qu’entendez-vous par se sentir comme -? Par exemple, avez-vous essayé de courir quatre jours plus tard et vous vous sentiez toujours mal?

Donnell Rawlings dit qu’un vaccin potentiel « donne de l’espoir aux gens »

Même si le jury n’est toujours pas sur l’efficacité du vaccin potentiel, Rawlings pense que sa seule existence est bonne pour le moral du monde.

«Les gens vont avoir un sentiment du genre, il y a quelque chose qui pourrait être fait maintenant», a déclaré Rawlings. «C’est un sentiment d’espoir, c’est un sentiment de progrès, c’est un sentiment de, comme, c’était à un moment donné que nous n’avions pas pensé à un vaccin. Maintenant, nous avons des concurrents et des …, donc les gens penseront différemment.

Dave Chappelle a le sentiment que la discussion sur le vaccin n’est pas « concluante »

Alors que Rogan et Rawlings discutaient de la possibilité qu’un vaccin COVID-19 devienne disponible, Chappelle est resté en grande partie silencieux. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la situation, il avait une perspective intéressante.

«Je veux dire, j’ai l’impression que ce n’est pas concluant», a déclaré Chappelle. «Parce que votre mise en garde était: ‘Je l’accepterais si je me sentais en sécurité à ce sujet.’ Eh bien, c’est juste la chose. … Alors maintenant, pour la première fois, nous apprenons… le processus d’un médicament faisant l’objet d’essais. Nous apprenons cela, littéralement en tant que nation, nous regardons tous cette chose se produire. … »

Joe Rogan est optimiste quant à la situation

Malgré toutes les luttes que la pandémie COVID-19 a amenées dans le monde en 2020, Rogan reste optimiste quant à l’avenir. À son avis, l’expérience a donné à chacun des informations précieuses dont il pourra tirer des leçons.

« La bonne chose est que si un autre arrive, ils seront plus préparés à faire quelque chose comme ça plus rapidement », a déclaré Rogan. «Je pense que les gens devaient vraiment comprendre que de notre vivant, quelque chose pourrait tuer l’économie mondiale et tuer des centaines de milliers de personnes ici, et un million de personnes dans le monde. Je pense que nous le savions, mais je ne pense pas que nous nous y attendions vraiment.