Joe Rogan dit que The Rock pourrait gagner 2 millions de dollars en se masturbant deux fois par jour

Joe Rogan a déclaré que Dwayne Johnson pourrait gagner 2 millions de dollars par jour en fouettant uniquement son sperme.

Maintenant, Johnson – qui est mieux connu sous le nom de The Rock – est l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood et l’une des personnes les plus suivies sur Instagram.

Johnson a également été en tête des listes d’acteurs les mieux payés, mais Rogan estime que l’ancienne star de la WWE pourrait gagner de l’argent supplémentaire d’une manière légèrement inhabituelle.

Parlant sur L’expérience Joe Roganil a dit: « Cryogéniquement congelé The Rock’s [sperm] ça vaut un million de dollars. Si tu le dis, mec.

Se réchauffant à l’idée, il a poursuivi: « Donc, dans mon esprit, c’est au moins 100% d’un million de dollars, nous sommes conservateurs ici.

« Si The Rock peut se branler deux fois par jour, il gagne au moins 2 millions de dollars par jour. »

Mais prouvant apparemment le vieil adage selon lequel aucune publicité n’est une mauvaise publicité, Rogan s’est vu offrir 100 millions de dollars pour déplacer son émission de Spotify à Rumble.

Le mois dernier, la plateforme de streaming vidéo Rumble a partagé une lettre du PDG Chris Pavolvski, dans laquelle il offrait apparemment à Rogan, 54 ans, la possibilité de déplacer son émission sur le site – pour la même somme que Spotify aurait payé.

La lettre se lit comme suit: « Et si vous apportiez tous vos spectacles à Rumble, anciens et nouveaux, sans censure, pour 100 millions de dollars sur quatre ans?

« C’est notre chance de sauver le monde. Et oui, c’est totalement légitime. »

Cependant, il semble que Spotify souhaite garder Rogan, le PDG Daniel Ek indiquant clairement qu’il ne veut pas se séparer.

Dans un message aux employés, il a déclaré: « Bien que je condamne fermement ce que Joe a dit et que je sois d’accord avec sa décision de supprimer les épisodes passés de notre plateforme, je me rends compte que certains en voudront plus.

« Et je veux clarifier un point – je ne crois pas que faire taire Joe soit la solution. »

Il a ajouté qu’il était « profondément désolé » de l’impact de la controverse sur les effectifs de Spotify.