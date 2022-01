Joe Rogan clarifie sa position sur les combattants transgenres du MMA après avoir déclaré que Star était un «homme putain»

Rogan est devenu le centre d’un débat houleux lorsqu’il s’est prononcé contre Fallon Fox, qui a été le premier combattant ouvertement trans MMA à concourir professionnellement à l’intérieur de l’octogone – suivi plus récemment par la deuxième poids plume Alana McLaughlin, qui a fait ses débuts en septembre dernier.

Parlant de Fox sur son podcast il y a quelques années, Rogan a déclaré : « Elle se dit femme mais… j’ai tendance à être en désaccord. Et elle avait l’habitude d’être un homme mais maintenant […] c’est une transgenre qui est [the] terme officiel qui signifie que vous l’avez vécu, n’est-ce pas ? Et elle veut pouvoir combattre des femmes en MMA. Je dis pas de putain de moyen.