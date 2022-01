Joe Rogan brise son silence sur la controverse à propos de son podcast

Le commentateur de l’UFC et animateur de L’expérience Joe Rogan a essuyé des critiques ces dernières semaines sur certains des sujets qu’il aborde dans son émission.

Rogan a publié une vidéo de 10 minutes sur ses comptes de médias sociaux pour défendre son émission et ses invités.

Il a dit qu’une grande partie des critiques se concentrait sur deux épisodes, l’un avec le Dr Peter McCullough et l’autre avec le Dr Robert Malone.

Cependant, il a déclaré que ces deux invités sont extrêmement bien qualifiés pour parler de leurs domaines de prédilection et a ajouté que la seule raison pour laquelle il y a eu tant de controverse est que leurs opinions sont contraires à l’opinion populaire en ce qui concerne la pandémie.

Rogan a déclaré que le Dr McCullough et le Dr Malone sont tous deux « très intelligents », « très accomplis » et « très qualifiés ».

Il note également comment il obtient des gens avec un éventail de points de vue, qu’il soit d’accord avec eux ou non, car il pense qu’il est important d’avoir une variété d’idées diffusées au public.

Il a depuis été suivi par Joni Mitchell et d’autres musiciens ou podcasteurs, et le service de streaming a même essuyé les critiques du prince Harry et de Meghan Markle.