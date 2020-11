Joe Rogan a une histoire problématique en donnant ses opinions non sollicitées sur les personnes trans

Joe Rogan est l’hôte du podcast populaire L’expérience Joe Rogan, ainsi qu’un acteur chevronné, comédien et passionné de MMA. Dans son émission, Rogan accueille régulièrement une grande variété d’invités, des théoriciens du complot et des politiciens aux autres acteurs et interprètes. Bien qu’il soit connu pour ses conversations ouvertes d’esprit avec les autres, Rogan a été impliqué dans plusieurs controverses au fil des ans – notamment, l’animateur a fait la une des journaux en raison de ses remarques sur les personnes transgenres.

Joe Rogan a provoqué la controverse au fil des ans

Joe Rogan est devenu célèbre en tant qu’animateur de l’émission télévisée Facteur de peur. Il a animé l’incarnation originale de l’émission, ainsi qu’une reprise de la série en 2011. Il a également été rapidement acclamé en tant que commentateur pour MMA et est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision. Pourtant, son plus grand succès est venu en 2009, quand il a lancé le podcast L’expérience Joe Rogan. Au cours des années qui ont suivi le lancement du podcast, il est devenu l’un des podcasts les plus populaires au monde, diffusé par millions chaque semaine.

Rogan a parlé à des gens de tous les côtés de l’allée politique et a abordé un certain nombre de sujets controversés sur son podcast. De temps en temps, il a atterri dans l’eau chaude en raison de certaines remarques qu’il a faites – en particulier celles relatives aux personnes transgenres. Rogan a ouvertement parlé dans son podcast du fait qu’il ne soutenait pas nécessairement les athlètes transgenres: «C’est fou, mais si vous le remettez en question, vous êtes un fanatique. Il y a une raison pour laquelle nous avons eu des sports masculins et féminins, que les hommes et les femmes ne se font pas concurrence. C’est parce que nous sommes d’accord, il y a évidemment d’énormes différences… des hommes très athlétiques, des hommes non athlétiques et un large éventail de femmes, de femmes très athlétiques et de femmes non athlétiques », a déclaré Rogan, tel que rapporté par The Things.

Commentaires controversés de Joe Rogan à Miley Cyrus

Le contrecoup que Joe Rogan a reçu pour sa discussion sur les athlètes transgenres ne l’a pas empêché de se plonger directement dans le sujet des drag queens. En septembre 2020, Miley Cyrus a visité le podcast de Rogan et la discussion s’est tournée vers les compétitions de drag. Selon MSN, Rogan a critiqué un clip mettant en vedette l’artiste populaire Kennedy Davenport, déclarant qu ‘«ils font tous la même chose. Ils tombent et font le grand écart.

Cyrus n’a pas perdu de temps à réprimander Rogan pour son opinion, déclarant «c’est ce que je pense quand je regarde votre émission aussi – tout de même.

Qu’a dit Joe Rogan à propos de Caitlyn Jenner en 2016?

Il y a quelques années, Joe Rogan a vraiment eu des ennuis lorsqu’il a parlé de Caitlyn Jenner, qui venait de sortir publiquement et a commencé la transition. Selon Insider, dans un épisode de son podcast, Rogan s’est demandé si Jenner était vraiment née femme, en disant: «J’étais comme, ‘Peut-être. Ou peut-être que si vous vivez assez longtemps avec des filles folles, elles vous transforment en une. Peut-être que vous devenez fou. La référence de Rogan à la famille Kardashian comme raison de la transformation du genre de Jenner n’est pas passée inaperçue dans les médias grand public, mais l’animateur du podcast s’est à nouveau exprimé, cette fois à Rolling Stone.

«Je l’appellerai une femme si elle veut être une femme», a déclaré Rogan. «Je t’appellerai comme tu veux. Je m’en fiche. Mais tu ne peux pas me dire qu’elle est belle et que parce que je ne suis pas d’accord, je suis une merde … Je veux dire, je ne comprends pas l’état d’esprit d’un ultramarathon, ou d’une personne asexuée, ou d’une personne qui veut avoir des relations sexuelles avec les animaux – au fait, je ne relie pas la zoophilie aux personnes transgenres. Ce que je dis, c’est que je n’en ai rien à foutre. Les commentaires de Rogan ont déclenché des réactions négatives, Caitlyn Jenner elle-même répondant, qualifiant Rogan de «transphobe» et affirmant que Rogan avait «acquis sa renommée en rabaissant les autres et en faisant des blagues à ce sujet», comme le rapporte Fox News. En fin de compte, Rogan a montré qu’il tenait fermement ses opinions et n’avait aucun problème à partager ces pensées.