Joe Rogan a partagé un sketch comique australien en pensant qu’il s’agissait de «propagande» australienne

Vush Nettoyant pour Sextoys Clean Queen 80 ml

Préserver ses sextoys, sa santé et son environnement est possible grâce au Nettoyant pour Sextoys Clean Queen 80 ml de la marque australienne Vush ! Ce toycleaner a été conçu pour chouchouter vos jouets coquins autant qu'ils le font avec vous... Vivez une sexualité épanouie et propre grâce à ce produit qui ne contient aucun produit nocif, ni pour vous, ni pour la planète. Se faire du bien, oui, mais avec une hygiène irréprochable ! Nettoyez vos sextoys avant et après emploi à l'aide de ce toycleaner. Pour cela, rien de plus simple grâce à son flacon pompe qui vous permet de vaporiser directement le produit sur l'objet souhaité. Attendez ensuite quelques secondes, le temps que le produit sèche complètement. Vous éviterez ainsi la prolifération de bactéries tout en optimisant l'utilisation de vos jouets préférés et en prolongeant leur durée de vie ! Votre Nettoyant pour Sextoys Clean Queen 80 ml agit en seulement quelques secondes. Il ne contient ni alcool, ni parfum et n'est donc nocif ni pour vous, ni pour l'environnement. Ses ingrédients naturels en font un produit très sain pour nettoyer vos sextoys, objets destinés à être en contact avec vos zones les plus sensibles. Produit vegan, non testé sur les animaux. Conserver à température ambiante. Ingrédients : Eau, Cocamidopropyl betaine, Glycérine, Propylène glycol, Chlorure de benzalkonium, EDTA disodique.