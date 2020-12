Joe Manganiello réfléchit à la déception de Deathstroke et à l’appel de Snyder Cut

Joe Manganiello a parlé de sa déception Deathstroke et Zack Snyder l’a appelé pour Ligue de justice reshoots. En fait, Manganiello était censé jouer Slade Wilson dans plus d’un projet. Chacun d’entre eux s’est effondré en quatre ans. Cependant, l’acteur était plus qu’excité de recevoir l’appel de Snyder lorsqu’il a révélé qu’il effectuait des reprises pour sa version de Ligue de justice, qui sera diffusé sur HBO Max au début de l’année prochaine.

Les fans de DC étaient ravis de voir une image de Joe Manganiello sur les réseaux sociaux avec un mohawk. Justice League de Zack Snyder les reprises étaient déjà partout dans l’actualité, et les gens ont commencé à spéculer que Manganiello était de retour en tant que Deathstroke. « La photo que j’ai postée était de moi avec un mohawk en costume. J’étais heureux de recevoir cet appel de Zack », raconte l’acteur. Il a continué et avait ceci à dire.

« Il y a eu tellement de déceptions au cours des quatre dernières années. Il y en a probablement eu sept Coup mortel projets qui ont tous été annulés. Donc, lorsque vous continuez à recevoir cet appel téléphonique encore et encore, vous devez le laisser aller pour votre propre raison. Donc, recevoir cet appel de Zack pour remettre le costume, c’était amusant. C’était bizarre, car c’était quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. Mais j’avais eu beaucoup de pensées après tous ces faux départs sur le personnage et ce que je voulais faire avec le personnage. Alors, quand Zack m’a appelé, j’ai pu vraiment mettre ma puanteur sur lui de différentes manières qui étaient très satisfaisantes. «

Joe Manganiello veut vraiment donner une apparence de Deathstroke aux fans et espère que Justice League de Zack Snyder sera le film qui donnera le coup d’envoi. Il est entré et a ajouté son propre style au personnage et a demandé à Snyder s’il pouvait suivre une partie de ce style. « Zack, » je l’ai toujours imaginé avec un gros Mohawk blanc « , et il était totalement découragé, » dit Manganiello. « J’espère que cela ravivera l’intérêt des fans pour ce qui est de vouloir voir cette version du personnage se faire dire. »

Ben Affleck était à l’origine à bord pour écrire, diriger et jouer dans ce qui est devenu Matt Reeves Le Batman. Quand Affleck était à bord, Joe Manganiello allait être Deathstroke dans le film, mais cela n’a pas fini par arriver. Warner Bros. a commencé à faire de grands changements dans les coulisses et Affleck a été lentement éliminé. Désormais, Affleck apparaîtra dans la nouvelle version de Ligue de justice, de même que Le flash film.

Quant à l’avenir de Deathstroke, cela n’est pas clair pour le moment. Mais Joe Manganiello aimerait vraiment explorer beaucoup plus le personnage sur grand écran. Peut être Ligue de justice fournira au studio suffisamment de preuves qu’il devrait donner le feu vert à un nouveau projet, que ce soit sur grand écran ou en streaming sur HBO Max. L’entretien avec Joe Manganiello a été à l’origine mené par Comic Book.

Sujets: Deathstroke, Justice League, HBO Max, Snyder Cut, Streaming