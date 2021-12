Joe Manganiello ne pense pas qu’il jouera à nouveau le méchant Deathstroke

Baby Barboteuse courte en jersey MBL Bébé Boden, Multi - Nouveau-nés

Il est temps que bébé vive son premier safari (dans le jardin). Notre barboteuse en jersey rayé et doux est ornée de toute une ménagerie. Les boutons-pression au niveau des épaules et de l'entrejambe permettent des changes faciles. À présent, il ne reste plus qu'à se faire de nouveaux amis.