Joe Lara meurt dans un accident d’avion à Nashville, Tarzan: la star des aventures épiques avait 58 ans

Un accident tragique a coûté la vie à sept personnes au cours du week-end, dont un acteur de cinéma et de télévision vétéran Joe Lara et sa femme Gwen. Mieux connu pour avoir joué Tarzan dans la série télévisée des années 1990 Tarzan: les aventures épiques, Lara et les autres victimes sont décédées lorsqu’un jet privé dans lequel elles voyageaient s’est écrasé dans le Tennessee samedi. L’acteur avait 58 ans.

Apparemment, Lara et les autres voyageaient à bord d’un Cessna Citation 501 qui s’est écrasé dans le lac Percy Priest à l’est de Nashville. L’incident s’est produit peu de temps après le départ de l’avion de l’aéroport de Smyrna, les passagers se dirigeant vers Palm Beach, en Floride. La cause de l’accident n’a pas encore été déterminée, mais le National Transportation Safety Board mène actuellement une enquête.

L’épouse de Lara, la gourou de la santé Gwen Lara, était mariée à Joe depuis 2018. L’homme de 66 ans a fondé la Remnant Fellowship Church à Brentwood, Tennessee en 1999, et a utilisé des études bibliques pour aider les gens à perdre du poids et à arrêter de boire. Avec Joe et Gwen, les pompiers du comté de Rutherford dans le Tennessee ont identifié les autres victimes comme étant Jennifer J.Martin, David L.Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters et Brandon Hannah, tous des habitants de Brentwood qui faisaient partie de la même église.

L’un des tout premiers rôles de Lara en tant qu’acteur deviendra également son plus emblématique, car il fait ses débuts en tant que personnage de Tarzan dans le téléfilm de 1989. Tarzan à Manhattan. Dans ce film, Tarzan voyage d’Afrique à New York pour venger la mort de sa mère et sauver son acolyte Cheeta. Quelqu’un a dû l’aimer dans le rôle alors qu’il reprenait le rôle en 1996 pour la série télévisée Tarzan: les aventures épiques, qui était une préquelle se déroulant dans les jours précédant son mariage avec Jane. L’émission a duré une saison avec Lara dans les 22 épisodes.

Lara apparaîtra également dans une variété de films en plus de son travail télévisuel. Cela inclut un rôle principal dans le film d’action de science-fiction de 1995 Frontière d’acier aux côtés de Bo Svenson, Kane Hodder et Stacie Foster. Certains de ses autres crédits de films incluent Chaleur du coucher du soleil, Cyborg américain: guerrier d’acier, Lima: briser le silence, Opération Delta Force 4: Deep Fault, et Hommes très méchants. Son dernier rôle était dans le film de 2018 Été 67 dans lequel il a joué un acteur de feuilleton.

Pendant ce temps, à part Tarzan, les autres crédits d’acteur de Lara sur le petit écran incluent des rôles dans Baywatch, Chaleur tropicale, Les sept magnifiques, et Conan l’aventurier. Il est également apparu dans les téléfilms Gunsmoke: Le dernier Apache, et Île de danger. En 1998, Lara est apparue dans le documentaire télévisé À la recherche de Tarzan avec Jonathan Ross pour parler de son expérience en jouant le personnage emblématique.

Lara était également guitariste. Il a sorti un album, Joe Lara: Le cri de la liberté, en 2009. Lara a également travaillé avec la A Soldier’s Child Foundation pour aider les enfants qui ont perdu leurs parents alors qu’ils servaient dans l’armée. L’acteur est également un pilote breveté qui vole depuis l’âge de 16 ans, bien qu’il ne soit pas encore clair s’il était celui qui pilotait le jet dans l’accident mortel.

Les survivants des Laras comprennent deux enfants adultes du premier mariage de Gwen, Michael Shamblin et Elizabeth Hannah, et la fille de Joe, Liana. En ce moment, nos pensées vont à eux, ainsi qu’aux proches de toutes les autres victimes de cette terrible tragédie. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Avis de décès, Tarzan