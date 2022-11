Joe Jonas était sur le point d’être Peter Parker dans The Amazing Spiderman

Le chanteur Joe Jonas a récemment révélé qu’il était sur le point de jouer Pierre Parker dans le film »L’incroyable homme-araignée » à partir de 2012. Dans une interview, l’acteur a également déclaré qu’il avait auditionné pour le rôle qui a finalement été attribué à Andrew Garfield.

« Je me souviens qu’il y a des années, j’étais prêt pour Spider-Man et j’étais tellement excité et c’est l’année où Andrew Garfield l’a eu », a-t-il déclaré. « De toute évidence, il était le bon. Mais je me souviens que c’était une grosse affaire à l’époque. Le réalisateur était auparavant réalisateur de vidéoclips. Alors j’ai dit : « J’ai une chance ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Alfred Molina a mis en colère Marvel Studios et Sony pour avoir gâché le retour du docteur Octopus

Cependant, comme le dit Jonas lui-même, Andrew Garfield est resté fidèle au rôle de Spider-Man, étant la nouvelle incarnation du personnage dans les films. Garfield a également déclaré à plusieurs reprises à quel point cela lui avait fait une énorme impression de remporter le rôle à 26 ans, sachant qu’ils auraient un gros travail devant eux.

Malgré cela, Garfield a déclaré qu’il se sentait prêt à assumer le fardeau de jouer à Spider-Man et qu’il avait déjà l’intention de recommencer à jouer dans d’autres films une fois son mandat en tant que personnage terminé.

À la fin, Garfield a conquis le cœur de tous les téléspectateurs, car beaucoup ont applaudi l’interprétation de l’acteur par Peter Parker. L’acteur a même pris des mesures énergiques pour rendre sa performance encore plus crédible.

Cela pourrait également vous intéresser : combien de styles d’animation aura Spider-Man : Across the Spider-Verse ?

Préfigurant la mort de Gwen Stacy dans » The Amazing Spider-Man 2 », a déclaré Garfield Emma Pierre qu’il ne voulait pas la voir pendant une semaine, pour rendre la scène de sa mort encore plus réelle.

« Je me souviens quand ils tournaient cette scène, Andrew et Emma ne se sont délibérément pas vus pendant une semaine », a déclaré Jerome Chen, le superviseur des effets visuels du film. « Andrew a dit : « Je ne veux pas te voir ! Quand tu entres dans cette scène, tu dois prétendre que tu es mort pour moi. » »

Le rôle d’Andrew Garfield en tant que Spider-Man a pris fin une fois qu’il Studios Marvel redémarré la franchise, donnant le rôle à Tom Holland. Cependant, dans »Spider-Man: No Way Home », il est revenu à son personnage avec Toby Maguiréqui était son prédécesseur dans les films Spider-Man de Sam Raimi.