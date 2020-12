Joe Exotic a supplié Kim Kardashian de l’aider à obtenir le pardon de Trump

Joe Exotic a écrit une lettre à Kim Kardashian pour lui demander de l’aider à obtenir la grâce de Donald Trump, a-t-il été révélé.

le Roi tigre La star, qui purge actuellement une peine de 22 ans dans une prison fédérale pour meurtre contre rémunération et maltraitance animale, a fait pression pour obtenir la grâce du président sortant après que Trump a déclaré précédemment qu’il pourrait envisager cette perspective.

Les associés de la star de télé-réalité ont dépensé 14000 dollars dans un hôtel appartenant à Trump à Washington dans le but d’attirer l’attention du président.

Exotic essaie maintenant d’obtenir l’aide de Kim Kardashian, qui a déjà convaincu Trump d’accorder la clémence et la grâce aux prisonniers purgeant une peine pour des infractions liées à la drogue pour la première fois.

Joe Exotic exhorte Kim Kardashian à « appeler le président Trump » et à demander pardon

Dans une lettre à Kardashian partagée par ET Canada, il écrit: «Je sais que vous ne m’avez jamais rencontré et que vous ne le voudrez peut-être jamais, mais je crois que vous tenez à cœur les valeurs de notre système de justice.

«Je vous écris cette lettre non pas en tant que Joe Exotic mais en tant que personne Joseph Maldonado-Passage, vous demandant de m’aider s’il vous plaît en prenant juste 10 minutes de votre vie et en appelant le président Trump pour regarder mon pardon de 257 pages – c’est toute la preuve que je suis innocent – et demandez-lui de signer ma grâce pour que je puisse rentrer chez moi [my husband] Dillon [Passage] et mon père.

Il a poursuivi: «J’ai perdu 57 ans de travail, mon zoo, mes animaux, ma mère est morte, mon père est en train de mourir et j’ai été enlevé à mon mari que j’aime beaucoup.

«Tout le monde est tellement occupé à faire des films, à obtenir des interviews, à vendre des trucs et à s’habiller comme moi que tout le monde a oublié que je suis une vraie personne en prison et que je ne me suis même pas raconté ma propre histoire pour quelque chose que je n’ai pas fait.

La pressant d’intervenir, il ajoute: «Personne n’a même besoin de savoir que vous l’avez fait.»

Au cours de l’été, le fils du président Donald Trump Jr a suggéré à son père de pardonner à Joe Exotic «juste pour le mème».

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un briefing sur le coronavirus s’il envisagerait de pardonner à Exotic, le président a déclaré qu’il «examinerait» le cas du propriétaire du zoo de l’Oklahoma.

Donald Trump devrait faire une virée de grâce pour aider ses proches collaborateurs

Les présidents sortants accordent traditionnellement la grâce parmi leurs derniers actes en fonction, Barack Obama accordant la clémence au dénonciateur Chelsea Manning à son départ en 2016.

Cependant, avec un si grand nombre d’associés de Trump actuellement sous enquête criminelle, la liste des pardons du président actuel serait beaucoup plus longue. Le chef peut même tenter de se pardonner afin d’éviter de futures accusations criminelles.

La semaine dernière, il est apparu que le ministère de la Justice enquêtait sur un prétendu projet de «corruption pour grâce» à la Maison Blanche, après qu’un individu ait offert «une contribution politique substantielle en échange d’une grâce présidentielle ou d’un sursis de peine».