Joe et Anthony Russo taquinent leur avenir Marvel Studios

Marvel Studios ne produit pas d’échecs au box-office, point final. Même les films du MCU qui n’ont pas réussi à enflammer le cœur des critiques avec une joie cosmique, et ceux qui sont devenus la cible de nombreuses blagues comme étant les pires des Saga de l’infini – se lever Thor: Le Monde des Ténèbres pour beaucoup – rapportent toujours le genre de grosses dépenses que d’autres films aimeraient avoir. En termes Marvel cependant, les films de Joe et Antoine Russo sont devenus les plus gros frappeurs du canon Marvel.

Nous parlons hors du parc, à travers le parking et au loin avec une traînée de feu dans leur sillage. Leur tournée de quatre films, qui a commencé avec Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, est passé par Captain America : guerre civile et a culminé avec Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie a livré le record du box-office de Marvel en 2019 et a mis fin en douceur à La saga de l’infini de Marvel après 22 films interconnectés, avant Spider-Man : loin de chez soi a fourni une coda menant à la phase suivante du plan Marvel.

Bien sûr, depuis ce temps, la plus grande question est de savoir quand les Russo reviendront-ils pour réaliser leur prochaine épopée Marvel ? Dans le nouveau livre, L’histoire de Marvel Studios : la création de l’univers cinématographique Marvel, les Russo discutent de ce qui leur donne envie de retourner travailler un jour sur un autre film Marvel, ce que le couple a déjà évoqué dans d’autres interviews.

« Nous rions beaucoup, et c’est vraiment important », Joe Russo dit dans le livre. « Nous avons tous un sens de l’humour très similaire, et nous avons passé beaucoup de temps à faire des blagues les uns avec les autres et à profiter de la compagnie de l’autre pendant des heures très longues et difficiles, que ce soit dans la salle des histoires, sur le plateau ou dans la salle de montage. Tout le monde se soutient et s’encourage mutuellement. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose d’aussi important que les deux films les plus chers jamais réalisés, dos à dos, sans ce genre d’environnement. Vous ne survivriez tout simplement pas. Il n’y a pas d’autre moyen de traverser qu’avec de la chaleur et des rires. »

« Cela commence par leur passion très spécifique pour le matériau », a ajouté Anthony Russo. « C’est une grande partie de cela. Parce que la connectivité qu’ils ont entre ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qu’ils pensent et le travail réel, tout est en synchronicité. Tout est connecté. Pour aussi difficile que ces films aient été à faire, le processus avec eux n’aurait pas pu être plus facile. »

Lorsque le procès de Scarlett Johansson contre Disney pour leur sortie jour et date de Veuve noire est devenu notoire, Joe Russo a commenté son incertitude quant à travailler à nouveau avec Marvel, mais après le règlement de ce problème, il semblait être de retour à bord, bien que dans une interview de Variety, il ne serait pas entraîné dans une discussion pour savoir s’il y avait déjà des pourparlers en cours. Dans cette interview, il a déclaré qu’il serait « inapproprié pour nous de commenter un accord si nous étions au milieu de celui-ci. Je suis heureux que le procès soit résolu. Je pense que cela était révélateur d’un changement important qui se produisait. Le La résolution en dit long sur le respect des artistes qui avancent dans ce paysage en mutation. »

Il a poursuivi: « Sur le plan personnel, je suis juste plus intéressé par la diversité de la narration. Je pense que le monde est un meilleur endroit où des voix plus diverses peuvent être entendues … Tous mes trucs préférés au cours des cinq dernières années sont à l’extérieur d’Hollywood. Je pense que c’est important parce que les artistes abordent le sujet avec une individualité et une perspective nouvelle qui ne sont pas entachées ou affectées par la machine que nous avons à Hollywood. «

En 2019, les Russo ont été cités dans un certain nombre d’articles disant qu’un scénario qui les ramènerait dans l’orbite de Marvel serait Guerres secrètes. Au cours des derniers mois, de nombreux rapports suggèrent que quelque part dans le futur de Marvel, ce scénario est en cours de développement et constitue la « fin de partie » des prochaines phases du MCU, donc avec tout cela à l’esprit, il y en a peu qui parierait contre le retour de Joe et Anthony Russo pour un autre grand récit d’événements au cours des prochaines années.

La liste actuelle des films Marvel apporte Éternels au cinéma la semaine prochaine, et le très attendu Spider-Man : Pas de chemin à la maison complétant 2021 avec sa sortie le 17 décembre, ainsi que la série Hawkeye de Disney + qui débute avec deux épisodes le 24 novembre. Les extraits de livres ci-dessus nous viennent de ComicBook.com.