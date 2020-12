Joe Clark, éducateur de « Lean On Me », est décédé à 82 ans: rapport

Morgan Freeman a joué le rôle de Clark dans le film sur le professeur de théâtre dur qui brandissait une batte de baseball dans les couloirs.

L’inspiration derrière un film classique a disparu. En 1989, Morgan Freeman a joué dans Appuie-toi sur moi comme le dur et souvent impétueux Joe Clark qui transforme le lycée Eastside hors de contrôle. C’est l’un des rôles les plus mémorables de Freeman et était basé sur le vrai Joe Louis Clark qui, au fil du temps, est devenu une légende de Paterson, New Jersey. Les contributions de Clark au système éducatif sont célébrées depuis des décennies et il a été annoncé mardi 29 décembre que l’icône de 82 ans était décédée. La surintendante des écoles Paterson, Eileen Shafer, a publié cette déclaration à propos de l’éducateur qui porte un porte-voix après l’annonce de son décès: « Joe Clark a laissé sa marque indélébile sur l’éducation publique en étant farouchement dévoué aux élèves dont il a la charge. Il a exigé plus de ses élèves parce qu’il pensait qu’ils pouvaient faire plus que ce que l’on attendait d’eux. Et avec son mégaphone et sa batte de baseball, et Joe Clark s’est courageusement opposé à quiconque osait essayer d’attirer un jeune sur le mauvais chemin. Joe Clark a même fait l’objet d’un film hollywoodien. Mais au final, ce sont les nombreuses vies que Joe Clark a influencées pour le mieux qui sont devenus son plus grand héritage. Nos cœurs sont profondément attristés par le décès de Joe Clark, et nos prières vont à sa famille et à ses amis. « Découvrez la bande-annonce de Appuie-toi sur moi au dessous de. Nous offrons nos condoléances aux proches de Joe Clark et continuons de célébrer son héritage.

[via]