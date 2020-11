Joe Budden teste négatif pour le coronavirus

Joe Budden a officiellement testé négatif pour COVID-19, un peu plus d’une semaine après avoir annoncé son diagnostic positif initial.

Joe Budden n’a pas manqué de défis tout au long de sa carrière, plusieurs d’entre eux étant dus à son mandat de maître de cérémonie prêt au combat. Pourtant, à plusieurs reprises, Jumpoff Joey s’est montré habile à la tâche, mettant fin aux querelles avec des gouttes incendiaires comme « Dumb Out » et « Making A Murderer ». Même en raccrochant le microphone, Joe a utilisé sa plate-forme pour se dresser contre l’adversité, que les fans se rangent du côté de lui ou non. Récemment, cependant, Joe s’est retrouvé face à un autre type de défi – un diagnostic positif de COVID-19 – qui a fait peur à sa base de fans. Brian Ach / Getty Images Aujourd’hui, cependant, Joe Budden est venu livrer une bonne nouvelle – il a depuis été testé négatif pour le coronavirus, faisant de lui l’un des nombreux rappeurs à avoir émergé de l’autre côté de la maladie potentiellement dangereuse. « J’ai testé négatif, les rues nous revenons », écrit Budden, sur sa page Twitter, signalant probablement un retour imminent aux épisodes en personne de le Podcast de Joe Budden. Il convient de noter que Budden a initialement annoncé son diagnostic positif il y a un peu plus d’une semaine, bien que l’on ne sache pas s’il était au courant des nouvelles à l’avance. Dans tous les cas, c’est formidable d’entendre que Budden a officiellement ébranlé le virus, et nous ne pouvons qu’espérer qu’il échappera à l’un des symptômes potentiellement persistants. Pourtant, c’est une nouvelle bienvenue, et nous aimerions adresser nos félicitations à Joe Budden pour s’être imposé après ce qui a dû être une période difficile. Attendez-vous à ce que son expérience soit abordée dans le prochain épisode de Le podcast Joe Budden – Serez-vous en accord?