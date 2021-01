Joe Bob’s The Last Drive-In Valentine’s Special vous jettera un sort en février

Frisson et Joe Bob Briggs ont officiellement annoncé Le dernier drive-in: Joe Bob a mis un sort sur vous spécial Saint-Valentin. La toute nouvelle émission spéciale sera diffusée le 12 février, exclusivement sur Shudder. «Nous avons trouvé des vacances que nous n’avons pas encore gâchées! Nous allons régler ça le 12 février», dit Briggs dans un tweet faisant la promotion de la spéciale. Quant aux films de la Saint-Valentin qui ont été choisis, cela n’est pas clair pour le moment, bien que les fans d’horreur puissent automatiquement penser au slasher de 1981. Ma chère amoureuse.

Tandis que Ma chère amoureuse semble être une bonne supposition, c’est un peu évident, ce qui signifie Le dernier drive-in avec Joe Bob Briggs ne le montrera probablement pas. Promotions récentes, Joe Bob sauve Noël et Hideaway d’Halloween, ont prouvé que Joe Bob Briggs et son équipe aiment surprendre leurs fans avec quelque chose d’un peu à gauche du centre, ce qui explique probablement pourquoi les fans reviennent. Le dernier drive-in: Joe Bob a mis un sort sur vous spécial Saint-Valentin les nouvelles viennent après que Briggs ait pu amasser une somme considérable pendant les vacances.

Joe Bob Saves Christmas a pu amasser plus de 40 000 € pour le projet Trevor, le National Women’s Law Center, The Peaceful Valley Donkey Rescue et l’Organisation pour la recherche sur l’autisme. Joe Bob Briggs a déclaré: «J’ai été surpris par la générosité de notre Dernier drive-in famille, d’autant plus que de nombreux articles aux enchères avaient une valeur réelle minimale à nulle et n’avaient de sens que pour les fans de l’émission. « Selon Briggs, les offres d’ouverture étaient un peu élevées, ce qui a empêché de nombreux téléspectateurs d’enchérir. Cependant, l’hôte emblématique a déclaré que de nombreux fans « ont fait des dons individuels séparés aux quatre organismes de bienfaisance, de sorte que notre impact final est bien plus grand que nous n’aurions jamais pu espérer, en particulier en cette année difficile de 2020. C’était vraiment un Noël. miracle. »

Shudder et Joe Bob Briggs annoncés Le dernier drive-in saison trois en juillet 2020. Le Summer Sleepover Special a été créé le mois prochain, tandis que de nouveaux épisodes de l’émission devraient être diffusés à un moment donné cette année. Dans chaque épisode, Briggs présente un double long métrage éclectique de film d’horreur. Il interrompt souvent les films pour exposer leurs mérites, leurs histoires et leur importance pour le cinéma de genre.

Shudder dit: « L’amour est dans l’air le vendredi 12 février, alors que Joe Bob anime Le dernier drive-in: Joe Bob a mis un sort sur vous spécial Saint-Valentin. La double fonctionnalité commence à 21 h HE / 18 h HP, uniquement sur Shudder! (Le spécial sera disponible sur demande le 14 février.) « Nous devrons simplement attendre de voir ce que Joe Bob Briggs a prévu pour son prochain double long métrage, bien que cela n’empêchera pas ses fans de deviner ce qu’il a choisi. 1999’s Lovers Lane et 1993 Le dos de mon copain sont deux autres favoris sur lesquels on a spéculé. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de Le dernier drive-in: Joe Bob a mis un sort sur vous spécial Saint-Valentin ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Joe Bob Briggs Compte.

