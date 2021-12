Joe Bob Briggs s’habille en Père Noël dans The Last Drive-In: Joe Bob Ruins Christmas Teaser

Sonnez dans la saison des vacances cette année avec Joe Bob Briggs. L’animateur d’horreur emblématique revient avec un autre spécial vacances sur Shudder ce mois-ci. Doublé Le dernier drive-in : Joe Bob ruine Noël, le spécial consistera en une double fonctionnalité, et vous pouvez regarder Briggs tease ce qui va arriver dans la vidéo ci-dessous.

La description officielle de Shudder des lectures spéciales, « L’hôte d’horreur emblématique et le plus grand critique de cinéma drive-in Joe Bob Briggs revient avec un nouveau Le dernier drive-in double fonctionnalité juste à temps pour Noël, diffusée en direct sur le flux Shudder TV. Dans ce qui est devenu une tradition annuelle des fêtes, la nouvelle spéciale comprendra un téléthon et une vente aux enchères caritative d’accessoires uniques de Le dernier drive-in et des souvenirs personnels de la carrière de 35 ans de Joe Bob. Les détails des articles, des œuvres caritatives et des films de cette année seront révélés lors de la spéciale. »

En 2018, Joe Bob a célébré les vacances avec Un Noël très Joe Bob; le spécial était un mini-marathon d’horreur de vacances qui mettait en vedette Fantasme, Phantasm III : Le Seigneur des Morts, Phantasm IV : l’oubli, et Fantasme : Ravageur. Cela a été suivi par Le Noël rouge de Joe Bob en 2019 avec des projections de 1974 Noël noir, Jack Frost, et Silent Night, Deadly Night, partie 2. Dernières années Joe Bob sauve Noël spécial a montré les films Jeux mortels et Mal de Noël.

L’ancien MonstreVision l’hôte a également organisé plusieurs spéciaux d’Halloween sur Shudder ainsi que le spécial du marathon de Thanksgiving Dîners de la mort. Le marathon inclus Le massacre à la tronçonneuse du Texas, le film d’horreur préféré de Joe Bob, avec La colline a des yeux, Mort ou vif, et Colère noire. Si vous avez apprécié les offres spéciales que Joe Bob a livrées jusqu’à présent, il va sans dire que Joe Bob Ruines Noël sera un incontournable sur Shudder ce mois-ci.

Auparavant, Joe Bob avait taquiné la nouvelle spéciale en écrivant sur Twitter : « Nous sommes baaaack ! C’est une vente aux enchères, c’est un téléthon, et c’est le genre de choix de films qui redéfinissent le genre et qui vous feront dire ‘Hein ? Quoi ? Expliquer celui-là encore. Rejoignez-nous pour une distorsion majeure de ce qu’est Noël. »

Au cours de l’été, Shudder a renouvelé Le dernier drive-in pour la saison 4. À l’époque, Joe Bob a déclaré dans un communiqué: « Je suis extrêmement excité de faire une autre saison de Le dernier drive-in, d’autant plus que la famille que nous avons constituée autour du salon ne cesse de s’agrandir. Au cours de toutes mes années d’écriture et de performance, je ne me suis jamais senti aussi proche d’un public. C’est comme avoir des amis dans chaque ville qui le pensent vraiment lorsqu’ils disent : « Arrête-toi » ! »

Le directeur général de Shudder, Craig Engler, a ajouté : « Le dernier drive-in ne ressemble à aucune autre émission à la télévision ou en streaming, où les fans regardent ensemble pendant cinq heures tous les vendredis soirs pour voir quels films Joe Bob Briggs montrera et entendre ce que lui, Darcy et leurs invités spéciaux auront à dire à leur sujet. Nous sommes ravis d’apporter Le dernier drive-in de retour pour une autre saison et j’ai hâte de voir quels films et quels invités Joe Bob proposera ensuite. »

Le dernier drive-in : Joe Bob ruine Noël sera présenté en première le vendredi 17 décembre en direct sur le flux Shudder TV à 21 h HE/8c. Les fans peuvent également regarder à la demande sur Shudder et dans l’offre Shudder du pack AMC+ le dimanche 19 décembre.





