Joe Black de Drag Race UK révèle que son idée de piste d’origine a été bloquée par les producteurs | 45secondes.fr rencontre

RuPaul’s Drag Race UK est revenu jeudi soir et les téléspectateurs ont été « un peu choqués » de voir le favori des fans, Joe Black, éliminé dans le premier épisode de la deuxième série.

Les critiques des juges RuPaul, Michelle Visage, Graham Norton et de la juge invitée Elizabeth Hurley ont été carrément rejetées par les téléspectateurs, qui estimaient avoir injustement jugé les deux looks de piste de Joe Black.

Pour le défilé de l’icône gay britannique, Joe a choisi une robe inspirée du costume Life On Mars de David Bowie, puis pour le défilé de sa ville natale, il portait un ensemble tout en or, basé sur la décoration intérieure du Brighton Pavilion.

Dans une interview avec 45secondes.fr le matin après son élimination, Joe a révélé que son look de ville natale de Brighton Pavilion était en fait son deuxième choix, car sa première idée avait été bloquée par les producteurs de l’émission, car elle était trop similaire à un thème qui revient dans un futur épisode.

Discutant du look de la ville natale de Joe alors qu’il était assis avec les autres reines dans les coulisses, Michelle a déclaré qu’elle estimait que Joe avait trop réfléchi à son idée, tandis que Graham ajoutait: « Parfois, votre première idée est la meilleure idée, et j’ai eu l’impression que ce qu’il nous a montré était sa quinzième idée. »

Interrogé sur la critique de 45secondes.fr, Joe a révélé que ce n’était pas sa quinzième, mais c’était sa deuxième idée.

« C’était ma deuxième idée. Ma première aurait porté sur une autre piste de la série », a-t-il déclaré. «Je vais télécharger tous les looks que j’ai préparés pour la série, donc à un moment donné, un apparaîtra sur Instagram qui vous fera dire, ‘Oh, c’était aussi Brighton!’.

« Ces choses ne peuvent pas être expliquées dans la série », at-il ajouté. « Tu ne peux pas y aller [on the runway and say] «En fait, j’avais autre chose!

En plus de son idée originale, Joe a dit qu’il avait plusieurs autres idées pour le défilé, y compris un look inspiré de la jetée emblématique de la ville balnéaire, un look mod, ou même une tenue de mouette, mais « si je veux en avoir le véritable esprit , Je pourrais faire une femme qui a perdu ses chaussures, qui est trop ivre sur West Street. C’est le véritable esprit de Brighton. «

Ailleurs dans l’interview, Joe révèle ce que Ginny Lemon envoie à la saison deux filles dans le chat de groupe tous les jours, fait sa meilleure impression d’Elizabeth Hurley et nomme ses camarades reines dans le Drag Race Yearbook.

Pour regarder l’interview complète, cliquez sur lire la vidéo en haut de cette page ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour trouver encore plus de vidéos de Drag Race.

