Joe Black de Drag Race UK a vendu ses robes de piste avant son retour: « J’avais besoin d’argent pour vivre » | 45secondes.fr rencontre

Dans une interview avec 45secondes.fr, Joe Black raconte qu’il a été contraint de vendre ses tenues de Drag Race parce qu’il avait besoin d’argent pour vivre pendant la pause coronavirus de l’émission.

Joe Black de Drag Race UK a révélé qu’il avait été contraint de vendre des tenues qu’il avait l’intention d’utiliser dans l’émission parce qu’il manquait d’argent en raison du verrouillage du coronavirus.

RuPaul a livré un autre épisode digne d’un bâillon la nuit dernière, car il a été révélé que Veronica Green ne reviendrait pas à la compétition parce qu’elle avait contracté un coronavirus, tout comme les acteurs et l’équipe revenaient filmer le reste de la saison après 7 mois. Pause. L’émission a interrompu la production en mars 2020, alors que la première vague de coronavirus a balayé le Royaume-Uni et qu’un verrouillage national a été imposé.

Le reste des reines a ensuite été invité à choisir quelle reine devrait revenir, avec Joe Black, Cherry Valentine et Asttina Mandela plaidant leur cause dans le werkroom. Joe a finalement été choisi pour revenir, mais après une performance décevante dans le défi principal, où RuPaul a déchiré Joe pour avoir porté une robe H&M, puis a été placé dans les deux derniers et éliminé après avoir perdu la synchronisation labiale contre Tia Kofi.

Robe Drag Race UK Joe Black H&M et look bord de mer. Image: World of Wonder

S’adressant à 45secondes.fr ce matin (12 février), Joe a révélé qu’il n’avait découvert qu’il pourrait revenir à la compétition trois semaines avant la reprise du tournage. Cependant, en raison du manque de concerts – parce que la plupart des bars et boîtes de nuit étaient fermés – Joe avait été contraint de vendre de nombreuses tenues qu’il avait préparées pour le spectacle, en supposant qu’il n’en aurait plus besoin.

«Tout le monde essayait de gagner de l’argent là où il le pouvait», a déclaré Joe. « Je faisais des spectacles et des trucs en ligne. Et puis j’ai vendu pas mal de mes trucs, donc il y avait des défilés et des choses et je me suis dit ‘Oh, je ne possède plus ces costumes.' »

«J’ai donc passé les trois semaines à récupérer celles dont je m’étais débarrassé. Je les avais vendues parce que j’avais besoin d’argent pour vivre … donc non seulement j’avais besoin de trouver de l’argent, mais j’avais aussi besoin costumes à nouveau. «

Les remarques de RuPaul sur la robe H&M ont été jugées insensibles par certains. RuPaul a fait valoir que les filles auraient dû être entièrement préparées et améliorer leurs tenues avant de retourner au spectacle. Cependant, beaucoup pensent que la réalité du coronavirus a rendu cela difficile. La plupart ne pouvaient pas se produire en direct et n’étaient donc pas en mesure d’acheter de nouvelles tenues ou du matériel pour les fabriquer.

Joe a ajouté: « J’étais vraiment inquiet que les gens se disent: » Eh bien, vous avez eu sept mois, vous devez avoir su « mais je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas! En ce qui me concerne, cela a été fait. »

