Joe Biden semble troller Donald Trump avec un nouveau chapeau

Joe Biden a apparemment trollé Donald Trump avec un nouveau chapeau.

Joe Biden, élu présidentiel, a semblé troller le président actuel Donald Trump avec un nouveau chapeau qui se lit comme suit: «Nous venons de le faire. 46», une réponse apparente à la devise de Trump «Make America Great Again». Drew Angerer / Getty Images Le chapeau, un style similaire au chapeau MAGA signature de Trump, est bleu par opposition au rouge. Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2020, samedi, après plusieurs jours de dépouillement des bulletins. Les victoires au Nevada, en Pennsylvanie et en Géorgie ont été la clé du résultat. «C'est le moment de guérir en Amérique», a-t-il déclaré lors de son discours de victoire, samedi soir. «Je travaillerai pour être un président qui ne cherche pas à diviser mais à unifier. Je ne verrai pas les États rouges et les États bleus, je verrai toujours les États-Unis. «Que cette sombre ère de diabolisation en Amérique commence à se terminer, ici et maintenant», a-t-il dit. «Nous devons restaurer l'âme de l'Amérique.» La vice-présidente de Biden, la sénatrice Kamala Harris, a également pris la parole après les résultats et a discuté du fait d'être la première vice-présidente noire et la première vice-présidente féminine. Trump n'a pas encore concédé la victoire à Biden et prévoit probablement de contester les résultats avec des allégations de fraude électorale. Il n'a pas encore parlé publiquement depuis que Biden a déclaré la victoire.