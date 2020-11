Joe Biden se blesse au pied en jouant avec un chien, nécessitera une botte de marche: rapport

Joe Biden aurait besoin d’une botte de marche pendant plusieurs semaines après s’être blessé au pied.

Le président élu Joe Biden a subi des fractures de la racine des cheveux dans son «milieu du pied» et devrait avoir besoin d’une botte de marche pendant plusieurs semaines. Biden est tombé en jouant avec son chien, Major, samedi. «Les radiographies initiales n’ont montré aucune fracture évidente, mais son examen clinique justifiait une imagerie plus détaillée», a déclaré le Dr Kevin O’Connor, selon CNN. «La tomodensitométrie de suivi a confirmé de (petites) fractures de la racine des cheveux des os cunéiformes latéraux et intermédiaires du président élu Biden, qui se trouvent au milieu du pied. « «On prévoit qu’il aura probablement besoin d’une botte de marche pendant plusieurs semaines», a poursuivi le médecin. Le président Donald Trump, qui a récemment confirmé qu’il quitterait ses fonctions si le collège électrique ne modifiait pas les résultats des élections en sa faveur, a tweeté: « Guérissez vite! » en réponse aux nouvelles. Pour Biden, qui est sur le point de devenir le plus vieux président de l’histoire à 78 ans, sa santé médicale a été un sujet de discussion pendant le cycle électoral. O’Connor a écrit dans un examen médical publié pendant la campagne que Biden est « un homme de 77 ans en bonne santé, vigoureux, apte à remplir avec succès les fonctions de la présidence ». O’Connor est le médecin de premier recours de Biden depuis 2009. La famille Biden a deux bergers allemands, Major et Champ. Biden n’a pas encore commenté. [Via]