Joe Biden nomme Carlos Elizondo, membre du personnel gay, au poste clé de la Maison Blanche

Le président élu Joe Biden Joe Biden a nommé le membre du personnel Carlos Elizondo au rôle clé (Mark Makela / )

Un membre du personnel gay a été nommé à un rôle important par le président élu Joe Biden.

Le nouveau chef, qui a reçu cette semaine le feu vert officiel pour sa transition au pouvoir, a travaillé d’arrache-pied pour mettre en place l’équipe de hauts fonctionnaires qui rempliront sa Maison Blanche.

Alors qu’il fait un certain nombre de postes au cabinet et de nominations de haut niveau, Biden a fait appel à un éminent membre du personnel gay pour un rôle important.

Carlos Elizondo, membre du personnel gay, sélectionné pour un poste de haut niveau à la Maison Blanche

Carlos Elizondo a été nommé secrétaire social de la nouvelle Maison Blanche, après avoir précédemment occupé un rôle similaire pour Biden pendant les huit années de sa vice-présidence sous Barack Obama.

Ce rôle le place en charge de la planification, de la coordination et de l’exécution des événements sociaux officiels à la Maison Blanche.

Biden a déclaré dans un communiqué daté du vendredi 20 novembre: «Je suis fier de nommer des membres supplémentaires de notre équipe qui aideront à apporter le changement dont l’Amérique a besoin en ces temps difficiles. Leur engagement à surmonter les défis auxquels notre pays est confronté aujourd’hui est enraciné dans leurs antécédents et leurs expériences divers. Ils serviront le peuple américain et aideront à reconstruire mieux, créant une nation plus juste, équitable et unie.

Le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a ajouté: «Pour donner vie à l’agenda du président élu Biden et du vice-président élu Harris, vous devez disposer d’une équipe d’experts sans limites prête pour le premier jour.

«Les personnes nommées aujourd’hui sont des dirigeants respectés qui s’engageront à servir le peuple américain chaque jour. Ils soutiendront notre travail pour bâtir une administration et une Maison Blanche qui représentent l’Amérique et produisent des résultats. »

Elizondo, qui a déjà travaillé dans des événements à l’Université de Georgetown et à Walt Disney World, vit actuellement avec son partenaire à Washington DC.

L’administration Joe Biden pourrait avoir un certain nombre d’employés LGBT + de haut rang

Le membre du personnel est probablement loin d’être le seul à sortir dans un rôle de haut niveau à la Maison Blanche. Karine Jean-Pierre, actuellement chef de cabinet du vice-président élu Kamala Harris, pourrait devenir la première lesbienne et la première femme noire à être nommée attachée de presse de la Maison Blanche.

Le Dr Rachel Levine, secrétaire à la Santé de Pennsylvanie et l’un des plus hauts fonctionnaires trans aux États-Unis, a également été présenté comme une chance extérieure à un rôle dans le domaine de la santé.

Pendant ce temps, l’ancien espoir présidentiel Pete Buttigieg serait en lice pour une nomination potentielle au cabinet, bien que plusieurs des postes de haut rang pour lesquels il était initialement vanté, comme l’ambassadeur aux Nations Unies, aient depuis été remplis de choix donnant la priorité à la politique. expérience.

Le vétéran afghan est toujours vanté pour le rôle de secrétaire aux affaires des anciens combattants, ce qui ferait de lui le premier membre du cabinet LGBT + à plein temps de l’histoire des États-Unis.