Joe Biden n’aurait pas gagné sans les électeurs LGBT +, selon une analyse

Joe Biden aurait pu perdre les élections face à Donald Trump si les électeurs LGBT + restaient chez eux (Chip Somodevilla / Getty)

Joe Biden n’aurait pas remporté les élections américaines s’il n’avait pas eu le soutien des électeurs LGBT +, selon une nouvelle analyse.

La part des électeurs s’identifiant comme LGBT + était plus élevée cette année que lors de toute élection précédente et leur soutien écrasant à Biden était crucial pour sa victoire, selon les données du sondage AP VoteCast.

Une analyse de ces données par trois chercheurs en sciences politiques a montré que la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, l’Arizona et le Nevada auraient tous été perdus pour Donald Trump si ce n’était pour les homosexuels.

«Si les électeurs LGBT + étaient restés chez eux, Trump aurait bien pu gagner l’élection présidentielle de 2020», ont-ils déclaré au Washington Post.

«Lorsque les courses sont serrées, les Américains LGBT +, qui ont tendance à voter en grand nombre et qui ont été des partisans démocrates fiables, peuvent faire la différence en faveur des candidats démocrates.

«Avec le nombre de personnes ouvertement identifiées comme LGBT + en constante augmentation, les électeurs LGBT + pourraient bien aider à déterminer les futures élections.»

Le sondage de l’AP a pu fournir des résultats au niveau de l’État pour les électeurs cis het, ce qui a permis aux chercheurs de déterminer le pourcentage de personnes LGBT + qui ont voté pour Biden.

Dans tout le pays, 73% des Américains homosexuels ont voté pour Biden tandis que 25% ont voté pour Trump, malgré le fort soutien que le président prétend avoir de la communauté LGBT +.

Dans les États dynamiques du Wisconsin, du Nevada et de la Pennsylvanie, la part des voix démocrates parmi les populations homosexuelles était proche de la moyenne nationale – 70%, 73% et 78% respectivement.

Mais en Géorgie et en Arizona, 89 et 88% des personnes LGBT + ont voté pour Biden, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale et suffisamment pour faire pencher la balance dans ces États.

«Pourquoi tant?» ont demandé les chercheurs. Ils pensent que les jeunes électeurs ont été une des principales raisons de cette augmentation, car un récent sondage Gallup a révélé que 8,2% des milléniaux s’identifient comme LGBT +, contre seulement 2,4% des baby-boomers.

«Ces jeunes générations semblent se présenter pour voter», ont-ils déclaré, notant que c’était la première élection présidentielle que beaucoup étaient assez vieux pour le faire – et ils ont certainement veillé à ce que leur voix soit entendue.