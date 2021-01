Joe Biden Inauguration memes: Tous les meilleurs tweets et réactions

Voici toutes les meilleures réactions et mèmes de l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris.

Le jour de l’inauguration est enfin arrivé pour le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris – mais il est très différent des cérémonies inaugurales que nous avons vues dans le passé.

Après avoir remporté les élections américaines en novembre, le duo démocrate victorieux sera assermenté au Capitole américain à Washington DC le 20 janvier à midi. En raison de la pandémie et des problèmes de sécurité qui ont suivi l’insurrection dans la capitale le 6 janvier, aucune foule ne se rassemblera pour assister à la cérémonie.

Au lieu de cela, le monde regardera l’inauguration à la maison et en ligne. Et vous savez ce que cela signifie … deux fois plus de mèmes.

Voici toutes les meilleures réactions et mèmes de l’inauguration de Joe Biden et Kamala Harris.

Mèmes d’inauguration: Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment. Image:

Les gens ont lancé la matinée d’inauguration avec des mèmes sur le départ de Trump de la Maison Blanche …

Et comment Joe et Kamala pourraient se sentir la veille de leur grand jour.

Les mèmes sur la cérémonie inaugurale de 2016 sont de retour.

Et les mèmes de Lady Gaga sont déjà emblématiques.

L’arrivée de Michelle Obama? Faut-il dire plus?!

Les vibrations de Bernie Sanders sont impeccables en ce moment.

.

